Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии
Чехия готовит эвакуацию из Сирии 37 своих граждан и нескольких американцев
© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США, сообщило во вторник вечером издание Idnes со ссылкой на МИД республики.
"Заинтересованность в эвакуации из Сирии выразили 37 граждан Чехии, а также члены их семей. Однако не у всех из них оформлены проездные документы для прибытия в Чехию. Мы также координируем ситуацию по эвакуации граждан других стран ЕС. Существуют проблемы с прибытием в Дамаск некоторых семей чешских граждан, находящихся в глубинных районах Сирии, которые до сих пор не контролируются новыми властями страны", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк.
В свою очередь, другой представитель чешского дипведомства Петр Гладик сообщил изданию о том, что Чехия также несет ответственность за эвакуацию американских граждан, поскольку представляет интересы США в Сирии. По словам Гладика, в имеющихся у него на руках списках американцев, желающих выехать из Сирии, числятся несколько десятков человек. "Вместе с представителями других стран мы пытаемся наладить эвакуацию американских граждан, подключили к этому сотрудников ООН. Вероятно, выезд американцев пойдет через Турцию", - сказал Гладик.
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