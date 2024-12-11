https://ria.ru/20241211/siriya-1988537440.html

Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии

Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии

Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:42

2024-12-11T05:42

2024-12-11T05:42

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ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США, сообщило во вторник вечером издание Idnes со ссылкой на МИД республики. "Заинтересованность в эвакуации из Сирии выразили 37 граждан Чехии, а также члены их семей. Однако не у всех из них оформлены проездные документы для прибытия в Чехию. Мы также координируем ситуацию по эвакуации граждан других стран ЕС. Существуют проблемы с прибытием в Дамаск некоторых семей чешских граждан, находящихся в глубинных районах Сирии, которые до сих пор не контролируются новыми властями страны", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк. В свою очередь, другой представитель чешского дипведомства Петр Гладик сообщил изданию о том, что Чехия также несет ответственность за эвакуацию американских граждан, поскольку представляет интересы США в Сирии. По словам Гладика, в имеющихся у него на руках списках американцев, желающих выехать из Сирии, числятся несколько десятков человек. "Вместе с представителями других стран мы пытаемся наладить эвакуацию американских граждан, подключили к этому сотрудников ООН. Вероятно, выезд американцев пойдет через Турцию", - сказал Гладик.

https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, чехия, сша, евросоюз, оон