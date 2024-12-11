Рейтинг@Mail.ru
Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988537440.html
Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии
Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии
Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:42
2024-12-11T05:42
в мире
сирия
чехия
сша
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092222_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_7b58ded29433828f82db6c7f6cab2035.jpg
ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США, сообщило во вторник вечером издание Idnes со ссылкой на МИД республики. "Заинтересованность в эвакуации из Сирии выразили 37 граждан Чехии, а также члены их семей. Однако не у всех из них оформлены проездные документы для прибытия в Чехию. Мы также координируем ситуацию по эвакуации граждан других стран ЕС. Существуют проблемы с прибытием в Дамаск некоторых семей чешских граждан, находящихся в глубинных районах Сирии, которые до сих пор не контролируются новыми властями страны", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк. В свою очередь, другой представитель чешского дипведомства Петр Гладик сообщил изданию о том, что Чехия также несет ответственность за эвакуацию американских граждан, поскольку представляет интересы США в Сирии. По словам Гладика, в имеющихся у него на руках списках американцев, желающих выехать из Сирии, числятся несколько десятков человек. "Вместе с представителями других стран мы пытаемся наладить эвакуацию американских граждан, подключили к этому сотрудников ООН. Вероятно, выезд американцев пойдет через Турцию", - сказал Гладик.
https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html
сирия
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16f20547f0ab48afb5954914e98bdd6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, чехия, сша, евросоюз, оон
В мире, Сирия, Чехия, США, Евросоюз, ООН
Чехия готовит эвакуацию своих граждан из Сирии

Чехия готовит эвакуацию из Сирии 37 своих граждан и нескольких американцев

© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле брошенного танка армии САР в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Чехия занимается организацией эвакуации из Сирии 37 своих граждан, а также нескольких десятков американцев, поскольку представляет в Сирии интересы США, сообщило во вторник вечером издание Idnes со ссылкой на МИД республики.
"Заинтересованность в эвакуации из Сирии выразили 37 граждан Чехии, а также члены их семей. Однако не у всех из них оформлены проездные документы для прибытия в Чехию. Мы также координируем ситуацию по эвакуации граждан других стран ЕС. Существуют проблемы с прибытием в Дамаск некоторых семей чешских граждан, находящихся в глубинных районах Сирии, которые до сих пор не контролируются новыми властями страны", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк.
В свою очередь, другой представитель чешского дипведомства Петр Гладик сообщил изданию о том, что Чехия также несет ответственность за эвакуацию американских граждан, поскольку представляет интересы США в Сирии. По словам Гладика, в имеющихся у него на руках списках американцев, желающих выехать из Сирии, числятся несколько десятков человек. "Вместе с представителями других стран мы пытаемся наладить эвакуацию американских граждан, подключили к этому сотрудников ООН. Вероятно, выезд американцев пойдет через Турцию", - сказал Гладик.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию
7 декабря, 03:07
 
В миреСирияЧехияСШАЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала