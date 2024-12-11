https://ria.ru/20241211/siriya-1988533428.html
Экс-посол Британии рассказал о последствиях смены власти в Сирии
Экс-посол Британии рассказал о последствиях смены власти в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Экс-посол Британии рассказал о последствиях смены власти в Сирии
Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь серьезные последствия для всего ближневосточного региона, при этом главная угроза ждет Ливан и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:27
2024-12-11T04:27
2024-12-11T04:27
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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь серьезные последствия для всего ближневосточного региона, при этом главная угроза ждет Ливан и Палестину, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. "Региональные последствия серьезны. Прежде всего, Ливану сейчас угрожает двойной удар сирийских джихадистов и их израильских союзников, которые надеются воспользоваться моментом слабости "Хезболлах", ранее поставленной на колени Израилем, а теперь лишенной жизненного пути к Ирану через Сирию", - заявил Форд. По его мнению, между Сирией и Израилем наступит мир. "Группы джихада более чем готовы вступить в союз с Израилем (как и государствами Персидского залива) с целью борьбы со своими общими врагами – "Хезболлах" и Ираном. Борьбе за Палестину был нанесен, возможно, последний смертельный удар. Сейчас нет ни одного чемпиона среди арабских государств. Израилю открыт путь к завершению своей работы по созданию Великого Израиля", - считает экс-дипломат. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/oppozitsija-1988526538.html
https://ria.ru/20241209/iran-1988215499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Экс-посол Британии рассказал о последствиях смены власти в Сирии
Экс-посол Британии Форд: захват власти в Сирии грозит Ливану и Палестине
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь серьезные последствия для всего ближневосточного региона, при этом главная угроза ждет Ливан и Палестину, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.
"Региональные последствия серьезны. Прежде всего, Ливану сейчас угрожает двойной удар сирийских джихадистов и их израильских союзников, которые надеются воспользоваться моментом слабости "Хезболлах", ранее поставленной на колени Израилем, а теперь лишенной жизненного пути к Ирану через Сирию", - заявил Форд.
По его мнению, между Сирией и Израилем наступит мир.
"Группы джихада более чем готовы вступить в союз с Израилем (как и государствами Персидского залива) с целью борьбы со своими общими врагами – "Хезболлах" и Ираном. Борьбе за Палестину был нанесен, возможно, последний смертельный удар. Сейчас нет ни одного чемпиона среди арабских государств. Израилю открыт путь к завершению своей работы по созданию Великого Израиля", - считает экс-дипломат.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.