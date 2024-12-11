https://ria.ru/20241211/siriya-1988531720.html

Экс-дипломат рассказал о риторике Запада после смены власти в Сирии

Экс-дипломат рассказал о риторике Запада после смены власти в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

Экс-дипломат рассказал о риторике Запада после смены власти в Сирии

Так называемый "переходный период" в Сирии после захвата власти вооружённой оппозицией – предлог для западных стран, которым необходимо выстроить выгодные... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:02

2024-12-11T04:02

2024-12-11T04:02

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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Так называемый "переходный период" в Сирии после захвата власти вооружённой оппозицией – предлог для западных стран, которым необходимо выстроить выгодные отношения с новым руководством страны, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд. "Я могу с уверенностью заявить, что никакого "перехода" не будет. Все разговоры о "переходе" — это дымовая завеса, призванная создать окно на один или два года, в течение которого западные державы смогут развивать открытые отношения "хозяин-клиент" с людьми, которые вчера были Аль-Каидой* и ИГИЛ*. Для западных держав перспектива ведения бизнеса с бандами и полевыми командирами, признанными террористическими группировками, представляет собой проблему. Однако это можно обойти, притворившись, что произошел "переход", - считает бывший дипломат. По его мнению, ХТШ попытается установить в Дамаске версию "Организации спасения", которую она установила в Идлибе в качестве гражданского прикрытия для правления ХТШ. "Это похоже на администрацию ХАМАС, установленную в Газе, хотя ХАМАС, конечно, был избран", - отметил он. "Если бы мы собирались серьезно говорить о "переходном периоде", необходимо было бы включить в него такие группы, как курды (которые хотят автономии), друзы (которые просто хотят, чтобы их оставили в покое), восточные племена (которые хотят получить доходы от нефтяных богатств) и, конечно, сторонники режима Асада, включая партию Баас, которых бросили, так же как баасистов в Ираке после падения Саддама (Хуссейна - ред.). Ничего из этого не произойдет", - заключил Форд. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенные в России террористические группировки.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия