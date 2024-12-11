https://ria.ru/20241211/siriya-1988531554.html

"На каком основании?" Слова конгрессмена о России вызвали шок на Западе

"На каком основании?" Слова конгрессмена о России вызвали шок на Западе - РИА Новости, 11.12.2024

"На каком основании?" Слова конгрессмена о России вызвали шок на Западе

США не могут поучать Россию по поводу международного права после собственных преступлений в Сирии, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:14

2024-12-11T04:14

2024-12-11T04:16

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США не могут поучать Россию по поводу международного права после собственных преступлений в Сирии, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.Аналитик прокомментировал конгрессмена и председателя Хельсинской комиссии США Джо Уилсона. На одном из заседаний комиссии политик безосновательно обвинил Россию в неуважении к суверенитету Украины и Сирии и якобы нарушениях международного права со стороны Москвы."США незаконно оккупировали сирийскую территорию в течение многих лет и теперь бомбят страну, а Израиль захватывает все больше сирийской территории. В отличие от этого, Россия была приглашена законным правительством Сирии. На каком основании США могут читать лекции другим государствам?" — задался вопросом профессор.Вчера исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что временное правительство сформировано и будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни расширила зону безопасности в сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html

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в мире, сирия, россия, сша, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024