https://ria.ru/20241211/sholts-1988640112.html

Шольц направил в парламент запрос о доверии

Шольц направил в парламент запрос о доверии - РИА Новости, 11.12.2024

Шольц направил в парламент запрос о доверии

Олаф Шольц направил в парламент Германии запрос о доверии к себе как к канцлеру, сообщил сам политик в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:04

2024-12-11T17:04

2024-12-11T17:45

в мире

германия

олаф шольц

бундестаг германии

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Олаф Шольц направил в парламент Германии запрос о доверии к себе как к канцлеру, сообщил сам политик в соцсети X. "Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в бундестаг", — написал он. Шольц также опубликовал фотографию, на которой он ставит подпись под документом на имя председателя парламента Бербель Бас. Бундестаг проголосует по этому вопросу 16 декабря. Если депутаты выразят Шольцу доверие, он сможет начать коалиционные переговоры, но такой вариант маловероятен. Если ему объявят о недоверии, то на повестке дня появятся досрочные выборы, которые, вероятно, пройдут 23 февраля.Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

https://ria.ru/20241204/germanija-1987396029.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, бундестаг германии