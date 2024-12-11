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Шольц направил в парламент запрос о доверии - РИА Новости, 11.12.2024
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17:04 11.12.2024 (обновлено: 17:45 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/sholts-1988640112.html
Шольц направил в парламент запрос о доверии
Шольц направил в парламент запрос о доверии - РИА Новости, 11.12.2024
Шольц направил в парламент запрос о доверии
Олаф Шольц направил в парламент Германии запрос о доверии к себе как к канцлеру, сообщил сам политик в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:04
2024-12-11T17:45
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Олаф Шольц направил в парламент Германии запрос о доверии к себе как к канцлеру, сообщил сам политик в соцсети X. "Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в бундестаг", — написал он. Шольц также опубликовал фотографию, на которой он ставит подпись под документом на имя председателя парламента Бербель Бас. Бундестаг проголосует по этому вопросу 16 декабря. Если депутаты выразят Шольцу доверие, он сможет начать коалиционные переговоры, но такой вариант маловероятен. Если ему объявят о недоверии, то на повестке дня появятся досрочные выборы, которые, вероятно, пройдут 23 февраля.Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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в мире, германия, олаф шольц, бундестаг германии
В мире, Германия, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
Шольц направил в парламент запрос о доверии

Шольц подписал и направил в парламент ФРГ запрос о доверии в качестве канцлера

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Олаф Шольц направил в парламент Германии запрос о доверии к себе как к канцлеру, сообщил сам политик в соцсети X.
"Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в бундестаг", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
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Шольц также опубликовал фотографию, на которой он ставит подпись под документом на имя председателя парламента Бербель Бас.
Бундестаг проголосует по этому вопросу 16 декабря.
Если депутаты выразят Шольцу доверие, он сможет начать коалиционные переговоры, но такой вариант маловероятен. Если ему объявят о недоверии, то на повестке дня появятся досрочные выборы, которые, вероятно, пройдут 23 февраля.
Германия в начале ноября столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).
В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
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В миреГерманияОлаф ШольцБундестаг Германии
 
 
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