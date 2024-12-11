https://ria.ru/20241211/shkoly-1988693582.html

Гимназия №2 станет одной из лучших школ Рязанской области

Гимназия №2 станет одной из лучших школ Рязанской области - РИА Новости, 11.12.2024

Гимназия №2 станет одной из лучших школ Рязанской области

Работы по реставрации здания рязанской гимназии №2 планируется завершить до конца года, школа станет одной из лучших в городе, заявил губернатор Рязанской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:09

2024-12-11T20:09

2024-12-11T20:09

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Работы по реставрации здания рязанской гимназии №2 планируется завершить до конца года, школа станет одной из лучших в городе, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков. Гимназия №2 Рязани размещается в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрация проводилась в рамках госпрограммы "Развитие культуры" национального проекта "Культура". Объект на стадии реконструкции посещала министр культуры РФ Ольга Любимова. "На следующей неделе все работы завершаются… Через неделю, через две будем уже принимать работы… Уже со следующей четверти после Нового года дети смогут начать учиться", - рассказал губернатор в ходе прямой линии. Он отметил, что здание гимназии располагается в историческом центре. Ведутся работы по реставрации Рязанского кремля, уже обновлен Кремлевский сквер, открыли Музейный центр РИАМЗ, отремонтирован Театр юного зрителя. "Скоро открываем первую очередь Молодежного центра, который мы создаем на базе Хлебозавода №1. Будем благоустраивать улицу Некрасова и Соборную площадь. В целом получается прекрасная территория. Это будет одна из лучших школ в области, и детям там будет очень приятно учиться. Благодарю Министерство культуры РФ за поддержку в этой работе", - добавил Малков.

https://ria.ru/20241211/gubernatormalkov-1988686683.html

https://ria.ru/20241210/malkov-1988341833.html

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рязанская область, россия, рязань, павел малков, ольга любимова