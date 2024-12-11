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Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов - РИА Новости, 11.12.2024
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20:50 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988699478.html
Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов
Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов - РИА Новости, 11.12.2024
Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов
Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в сообщении в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:50
2024-12-11T20:50
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нидерланды
венгрия
евросоюз
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ГААГА, 11 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в сообщении в соцсети X. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал Велдкамп. По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физические лица и организации.
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россия, нидерланды, венгрия, евросоюз, совет евросоюза, в мире
Россия, Нидерланды, Венгрия, Евросоюз, Совет Евросоюза, В мире
Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов

МИД Нидерландов: новый пакет санкций ЕС нацелен на теневой флот России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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ГААГА, 11 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в сообщении в соцсети X.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
"Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал Велдкамп.
По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физические лица и организации.
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РоссияНидерландыВенгрияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаВ мире
 
 
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