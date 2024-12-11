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Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов

Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов - РИА Новости, 11.12.2024

Новые санкции нацелены на "теневой флот" России, заявили в МИД Нидерландов

Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в сообщении в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:50

2024-12-11T20:50

2024-12-11T20:50

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ГААГА, 11 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в сообщении в соцсети X. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России", - написал Велдкамп. По его словам, в санкционный список также были добавлены новые физические лица и организации.

https://ria.ru/20241211/neft-1988607727.html

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россия, нидерланды, венгрия, евросоюз, совет евросоюза, в мире