https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988690795.html

СМИ: 15-й пакет антироссийских санкций ЕС продлил исключение для Словакии

СМИ: 15-й пакет антироссийских санкций ЕС продлил исключение для Словакии - РИА Новости, 11.12.2024

СМИ: 15-й пакет антироссийских санкций ЕС продлил исключение для Словакии

В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:56

2024-12-11T19:56

2024-12-11T19:56

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В планируемом пакете санкций Евросоюза против России есть продление исключения для Словакии, чтобы она могла до июня торговать нефтепродуктами из российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "Пакет санкций... включает продление исключения для Словакии, чтобы она торговала нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, до начала июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать топливо, сделанное из российской нефти.

https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988536577.html

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в мире, россия, словакия, венгрия, совет евросоюза, евросоюз, санкции в отношении россии