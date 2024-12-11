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В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР - РИА Новости, 11.12.2024
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19:41 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988682789.html
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР - РИА Новости, 11.12.2024
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:41
2024-12-11T19:41
россия
китай
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство Блумберг. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "ЕС предложил добавить в санкционный список несколько китайских юрлиц и китайского гражданина &lt;...&gt;, базирующуюся в Гонконге фирму &lt;...&gt; и северокорейских военных чиновников", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проекты документов.
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россия, китай, венгрия, евросоюз, совет евросоюза
Россия, Китай, Венгрия, Евросоюз, Совет Евросоюза
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР

Bloomberg: ЕС предложил включить граждан КНР и КНДР в пакет санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство Блумберг.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
"ЕС предложил добавить в санкционный список несколько китайских юрлиц и китайского гражданина <...>, базирующуюся в Гонконге фирму <...> и северокорейских военных чиновников", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проекты документов.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России
26 ноября, 04:22
 
РоссияКитайВенгрияЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
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