https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988682789.html

В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР

В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР - РИА Новости, 11.12.2024

В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР

Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:41

2024-12-11T19:41

2024-12-11T19:41

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евросоюз

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство Блумберг. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "ЕС предложил добавить в санкционный список несколько китайских юрлиц и китайского гражданина <...>, базирующуюся в Гонконге фирму <...> и северокорейских военных чиновников", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проекты документов.

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

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китай

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