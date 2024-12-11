https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988682789.html
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР - РИА Новости, 11.12.2024
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:41
2024-12-11T19:41
2024-12-11T19:41
россия
китай
венгрия
евросоюз
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планируемый пакет санкций ЕС против РФ предлагает добавить в списки физических и юридических лиц из Китая, а также чиновников из КНДР, передает агентство Блумберг. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. "ЕС предложил добавить в санкционный список несколько китайских юрлиц и китайского гражданина <...>, базирующуюся в Гонконге фирму <...> и северокорейских военных чиновников", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проекты документов.
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html
россия
китай
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, венгрия, евросоюз, совет евросоюза
Россия, Китай, Венгрия, Евросоюз, Совет Евросоюза
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
Bloomberg: ЕС предложил включить граждан КНР и КНДР в пакет санкций против РФ