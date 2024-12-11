Самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в Иркутске
В Иркутске Ан-24 совершил аварийную посадку из-за технической неисправности
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСудно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара" совершило аварийную посадку в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности
Судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара" совершило аварийную посадку в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности
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ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, начата проверка, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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"Воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, совершило аварийную посадку в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился и самостоятельно вырулил на стоянку. Пострадавших нет. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.