https://ria.ru/20241211/samolet-1988628665.html

Самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в Иркутске

Самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в Иркутске - РИА Новости, 11.12.2024

Самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в Иркутске

В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, начата проверка, сообщила Восточно-Сибирская... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:17

2024-12-11T16:17

2024-12-11T16:17

происшествия

иркутск

киренск

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ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, начата проверка, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, совершило аварийную посадку в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет благополучно приземлился и самостоятельно вырулил на стоянку. Пострадавших нет. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

иркутск

киренск

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, киренск