https://ria.ru/20241211/rossiya-1988708801.html
В России может появиться школьная олимпиада по робототехнике
В России может появиться школьная олимпиада по робототехнике - РИА Новости, 11.12.2024
В России может появиться школьная олимпиада по робототехнике
Школьная олимпиада по робототехнике и управлению БПЛА может появиться в России, ее разработка войдет в Стратегию развития образования страны, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:57
2024-12-11T22:57
2024-12-11T22:57
общество
россия
сергей кравцов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Школьная олимпиада по робототехнике и управлению БПЛА может появиться в России, ее разработка войдет в Стратегию развития образования страны, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В рамках подготовки Стратегии развития образования до 2040 года мы совместно с коллегами из Минцифиры, Минпромторга прорабатываем вопрос новой олимпиады по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам", - сказал министр в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По словам Кравцова, такое состязание будет очень востребованными. Кроме того, соответствующая инфраструктура для проведения олимпиады есть. "Она также позволит детей мотивировать по данным направлениям", - заключил глава Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20241211/putin-1988707671.html
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общество, россия, сергей кравцов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России может появиться школьная олимпиада по робототехнике
Минпросвещения: в РФ может появиться школьная олимпиада по робототехнике