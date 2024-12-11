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МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов - РИА Новости, 11.12.2024
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22:18 11.12.2024 (обновлено: 22:36 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/rossiya-1988706419.html
МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов
МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов - РИА Новости, 11.12.2024
МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов
Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов - это банальный грабеж, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:18
2024-12-11T22:36
россия
сша
украина
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g7
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euroclear
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов - это банальный грабеж, заявили в МИД России. "Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении. Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы. В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам. Накануне минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241211/kredit-1988643229.html
https://ria.ru/20241210/konfiskatsiya-1988489211.html
https://ria.ru/20241211/kallas-1988583965.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, в мире
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, В мире
МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов

МИД назвал выделение США Киеву кредита под доходы от российских активов грабежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов - это банальный грабеж, заявили в МИД России.
"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении.
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Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы.
В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам.
Накануне минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
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В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearВ мире
 
 
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