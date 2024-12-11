МИД высказался о выделении США Киеву кредита за счет российских активов
МИД назвал выделение США Киеву кредита под доходы от российских активов грабежом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выделение США Украине денег под гарантии доходов от "замороженных" российских активов - это банальный грабеж, заявили в МИД России.
"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 миллиардов долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что "семерка" попросту крадет чужие деньги и готовит почву к тому, чтобы потратить удерживаемые на Западе российские суверенные резервы.
В ведомстве заключили, что воровство активов России ударит по самим США и их сателлитам.
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В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.