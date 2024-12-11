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Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией - РИА Новости, 11.12.2024
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14:30 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossiya-1988605412.html
Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией
Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией - РИА Новости, 11.12.2024
Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией
Российская столица готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией без использования трансграничных платежей, системы SWIFT и ключевых мировых валют,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:30
2024-12-11T14:30
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская столица готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией без использования трансграничных платежей, системы SWIFT и ключевых мировых валют, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в рамках XV Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в пресс-центре медиа-группы "России сегодня". "Очень важный аспект - это, конечно, же снятие ограничений и решение тех проблем, которые существуют до сих пор с трансграничными переводами. Господин посол отметил, что в Индии существует сегодня одна из самых совершенных систем платежей онлайн. Мы в ходе форума в Абу-Даби, ежегодного инвестиционного форума, презентовали также очень интересное финтех-решение. И сегодня надеемся, что оно может стать таким прообразом для обеспечения платежей между, в первую очередь, сначала гражданами различных стран без использования трансграничных платежей, системы SWIFT или ключевых мировых валют, на сегодня доллары и евро", - сказал глава департамента на пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией". Он добавил, что возможность интеграции этой системы в индийскую систему столичные специалисты уже оценили. "Я вот только что вернулся из командировки в ОАЭ, Оман, также презентовали эту систему и пришли к выводу, что она реально может стать таким прообразом создания нейтральной платежной системы, обеспечивающей независимость от санкционного давления стран Запада", - сказал Черемин.
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технологии, индия, москва, абу-даби, сергей черемин, в мире
Технологии, Индия, Москва, Абу-Даби, Сергей Черемин, В мире
Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией

Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией в обход SWIFT

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская столица готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией без использования трансграничных платежей, системы SWIFT и ключевых мировых валют, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в рамках XV Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в пресс-центре медиа-группы "России сегодня".
"Очень важный аспект - это, конечно, же снятие ограничений и решение тех проблем, которые существуют до сих пор с трансграничными переводами. Господин посол отметил, что в Индии существует сегодня одна из самых совершенных систем платежей онлайн. Мы в ходе форума в Абу-Даби, ежегодного инвестиционного форума, презентовали также очень интересное финтех-решение. И сегодня надеемся, что оно может стать таким прообразом для обеспечения платежей между, в первую очередь, сначала гражданами различных стран без использования трансграничных платежей, системы SWIFT или ключевых мировых валют, на сегодня доллары и евро", - сказал глава департамента на пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией".
Он добавил, что возможность интеграции этой системы в индийскую систему столичные специалисты уже оценили.
"Я вот только что вернулся из командировки в ОАЭ, Оман, также презентовали эту систему и пришли к выводу, что она реально может стать таким прообразом создания нейтральной платежной системы, обеспечивающей независимость от санкционного давления стран Запада", - сказал Черемин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Москве обсудят расширение торговли России и Индии
Вчера, 00:17
 
ТехнологииИндияМоскваАбу-ДабиСергей ЧереминВ мире
 
 
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