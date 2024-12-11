https://ria.ru/20241211/rossiya-1988605412.html

Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией

Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией - РИА Новости, 11.12.2024

Россия готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией

Российская столица готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией без использования трансграничных платежей, системы SWIFT и ключевых мировых валют,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:30

2024-12-11T14:30

2024-12-11T14:30

технологии

индия

москва

абу-даби

сергей черемин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская столица готовит нейтральную платежную систему для работы с Индией без использования трансграничных платежей, системы SWIFT и ключевых мировых валют, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в рамках XV Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в пресс-центре медиа-группы "России сегодня". "Очень важный аспект - это, конечно, же снятие ограничений и решение тех проблем, которые существуют до сих пор с трансграничными переводами. Господин посол отметил, что в Индии существует сегодня одна из самых совершенных систем платежей онлайн. Мы в ходе форума в Абу-Даби, ежегодного инвестиционного форума, презентовали также очень интересное финтех-решение. И сегодня надеемся, что оно может стать таким прообразом для обеспечения платежей между, в первую очередь, сначала гражданами различных стран без использования трансграничных платежей, системы SWIFT или ключевых мировых валют, на сегодня доллары и евро", - сказал глава департамента на пленарном заседании "Укрепление стратегического партнерства между Индией и Россией". Он добавил, что возможность интеграции этой системы в индийскую систему столичные специалисты уже оценили. "Я вот только что вернулся из командировки в ОАЭ, Оман, также презентовали эту систему и пришли к выводу, что она реально может стать таким прообразом создания нейтральной платежной системы, обеспечивающей независимость от санкционного давления стран Запада", - сказал Черемин.

https://ria.ru/20241211/moskva-1988521299.html

индия

москва

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, индия, москва, абу-даби, сергей черемин, в мире