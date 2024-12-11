https://ria.ru/20241211/rossija-1988533119.html

Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ

Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ - РИА Новости, 11.12.2024

Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ

Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:24

2024-12-11T04:24

2024-12-11T04:24

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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. "Россия настаивает на безотлагательном и безусловном сворачивании унизительного международного протектората над БиГ, закрытии Аппарата Высокого представителя, тем более что присутствие этого института в Сараево не имеет смысла в условиях отсутствия легитимного Высокого представителя, кандидатура которого должна быть утверждена в СБ ООН", - заявил посол России. Он напомнил, что Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине вот уже почти 30 лет обеспечивает мирное сосуществование двух частей страны - энтитетов – Федерации Боснии и Герцеговины и (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), обладающих широкими конституционными полномочиями, и трех равноправных государствообразующих народов страны – бошняков, сербов и хорватов. Таким образом, Дейтонская сбалансированная архитектура и система администрирования БиГ "гарантирует недискриминационный характер принятия компромиссных решений, призвана учитывать подходы каждого из трех народов". "Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение этих постулатов. Попытки западного сообщества, стремящегося подменить с большим трудом достигнутые формулировки Дейтонского соглашения, которые можно назвать филигранными, имея в виду условия их разработки, централизаторскими установками и евроатлантической повесткой, несут серьезный дестабилизирующий заряд. Непрекращающееся вмешательство внешнего фактора демонстративно направлено против придерживающейся своих обязательств по Дейтону Республики Сербской", - указал глава российского диппредставительства.

https://ria.ru/20241025/dodik-1979961523.html

https://ria.ru/20240501/bosniya-1943230765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, босния, сараево, оон