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Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ - РИА Новости, 11.12.2024
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04:24 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossija-1988533119.html
Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ
Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ - РИА Новости, 11.12.2024
Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ
Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:24
2024-12-11T04:24
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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. "Россия настаивает на безотлагательном и безусловном сворачивании унизительного международного протектората над БиГ, закрытии Аппарата Высокого представителя, тем более что присутствие этого института в Сараево не имеет смысла в условиях отсутствия легитимного Высокого представителя, кандидатура которого должна быть утверждена в СБ ООН", - заявил посол России. Он напомнил, что Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине вот уже почти 30 лет обеспечивает мирное сосуществование двух частей страны - энтитетов – Федерации Боснии и Герцеговины и (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), обладающих широкими конституционными полномочиями, и трех равноправных государствообразующих народов страны – бошняков, сербов и хорватов. Таким образом, Дейтонская сбалансированная архитектура и система администрирования БиГ "гарантирует недискриминационный характер принятия компромиссных решений, призвана учитывать подходы каждого из трех народов". "Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение этих постулатов. Попытки западного сообщества, стремящегося подменить с большим трудом достигнутые формулировки Дейтонского соглашения, которые можно назвать филигранными, имея в виду условия их разработки, централизаторскими установками и евроатлантической повесткой, несут серьезный дестабилизирующий заряд. Непрекращающееся вмешательство внешнего фактора демонстративно направлено против придерживающейся своих обязательств по Дейтону Республики Сербской", - указал глава российского диппредставительства.
https://ria.ru/20241025/dodik-1979961523.html
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в мире, россия, босния, сараево, оон
В мире, Россия, Босния, Сараево, ООН
Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ

Калабухов: Россия настаивает на закрытии Аппарата Высокого представителя в БиГ

© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и ГерцеговинеЗдание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
"Россия настаивает на безотлагательном и безусловном сворачивании унизительного международного протектората над БиГ, закрытии Аппарата Высокого представителя, тем более что присутствие этого института в Сараево не имеет смысла в условиях отсутствия легитимного Высокого представителя, кандидатура которого должна быть утверждена в СБ ООН", - заявил посол России.
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Он напомнил, что Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине вот уже почти 30 лет обеспечивает мирное сосуществование двух частей страны - энтитетов – Федерации Боснии и Герцеговины и (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), обладающих широкими конституционными полномочиями, и трех равноправных государствообразующих народов страны – бошняков, сербов и хорватов. Таким образом, Дейтонская сбалансированная архитектура и система администрирования БиГ "гарантирует недискриминационный характер принятия компромиссных решений, призвана учитывать подходы каждого из трех народов".
"Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение этих постулатов. Попытки западного сообщества, стремящегося подменить с большим трудом достигнутые формулировки Дейтонского соглашения, которые можно назвать филигранными, имея в виду условия их разработки, централизаторскими установками и евроатлантической повесткой, несут серьезный дестабилизирующий заряд. Непрекращающееся вмешательство внешнего фактора демонстративно направлено против придерживающейся своих обязательств по Дейтону Республики Сербской", - указал глава российского диппредставительства.
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1 мая, 01:16
 
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