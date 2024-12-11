Россия настаивает на сворачивании международного протектората над БиГ
Калабухов: Россия настаивает на закрытии Аппарата Высокого представителя в БиГ
© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и ГерцеговинеЗдание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 дек - РИА Новости. Россия настаивает на безотлагательном сворачивании международного протектората над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и закрытии Аппарата Высокого представителя, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
"Россия настаивает на безотлагательном и безусловном сворачивании унизительного международного протектората над БиГ, закрытии Аппарата Высокого представителя, тем более что присутствие этого института в Сараево не имеет смысла в условиях отсутствия легитимного Высокого представителя, кандидатура которого должна быть утверждена в СБ ООН", - заявил посол России.
Он напомнил, что Общее рамочное (Дейтонское) соглашение о мире в Боснии и Герцеговине вот уже почти 30 лет обеспечивает мирное сосуществование двух частей страны - энтитетов – Федерации Боснии и Герцеговины и (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), обладающих широкими конституционными полномочиями, и трех равноправных государствообразующих народов страны – бошняков, сербов и хорватов. Таким образом, Дейтонская сбалансированная архитектура и система администрирования БиГ "гарантирует недискриминационный характер принятия компромиссных решений, призвана учитывать подходы каждого из трех народов".
"Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение этих постулатов. Попытки западного сообщества, стремящегося подменить с большим трудом достигнутые формулировки Дейтонского соглашения, которые можно назвать филигранными, имея в виду условия их разработки, централизаторскими установками и евроатлантической повесткой, несут серьезный дестабилизирующий заряд. Непрекращающееся вмешательство внешнего фактора демонстративно направлено против придерживающейся своих обязательств по Дейтону Республики Сербской", - указал глава российского диппредставительства.