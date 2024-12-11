Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию
Калабухов: надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов
Сараево. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь Калабухов.
"Учитывая заинтересованность российских и боснийско-герцеговинских производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции в осуществлении экспортных поставок производимых товаров, 4 апреля этого года в Москве прошли совместные консультации надзорных органов наших стран в части согласования действующих требований к экспорту-импорту продукции животноводства и растениеводства", - указал российский дипломат.
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По его словам, стороны договорились проработать тему отгрузок в БиГ российской свинины, мяса птицы и готовой продукции. Партнеры, в свою очередь, отметили заинтересованность в вывозе на российский рынок молочных, рыбных и готовых продуктов.
"В настоящее время надзорные органы России и БиГ после процедуры изучения нормативных требований сторон в отношении перечисленной продукции завершают этап согласования ветеринарных сертификатов и приступают к подготовке перечней потенциальных компаний-экспортеров", - отметил Игорь Калабухов.