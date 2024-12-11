https://ria.ru/20241211/rossija-1988531368.html

Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию

Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию - РИА Новости, 11.12.2024

Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию

Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:54

2024-12-11T03:54

2024-12-11T03:54

экономика

россия

москва

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь Калабухов. "Учитывая заинтересованность российских и боснийско-герцеговинских производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции в осуществлении экспортных поставок производимых товаров, 4 апреля этого года в Москве прошли совместные консультации надзорных органов наших стран в части согласования действующих требований к экспорту-импорту продукции животноводства и растениеводства", - указал российский дипломат. По его словам, стороны договорились проработать тему отгрузок в БиГ российской свинины, мяса птицы и готовой продукции. Партнеры, в свою очередь, отметили заинтересованность в вывозе на российский рынок молочных, рыбных и готовых продуктов. "В настоящее время надзорные органы России и БиГ после процедуры изучения нормативных требований сторон в отношении перечисленной продукции завершают этап согласования ветеринарных сертификатов и приступают к подготовке перечней потенциальных компаний-экспортеров", - отметил Игорь Калабухов.

https://ria.ru/20241024/bosniya-i-gertsegovina-1979606005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва