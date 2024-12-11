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Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию - РИА Новости, 11.12.2024
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03:54 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rossija-1988531368.html
Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию
Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию - РИА Новости, 11.12.2024
Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию
Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:54
2024-12-11T03:54
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь Калабухов. "Учитывая заинтересованность российских и боснийско-герцеговинских производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции в осуществлении экспортных поставок производимых товаров, 4 апреля этого года в Москве прошли совместные консультации надзорных органов наших стран в части согласования действующих требований к экспорту-импорту продукции животноводства и растениеводства", - указал российский дипломат. По его словам, стороны договорились проработать тему отгрузок в БиГ российской свинины, мяса птицы и готовой продукции. Партнеры, в свою очередь, отметили заинтересованность в вывозе на российский рынок молочных, рыбных и готовых продуктов. "В настоящее время надзорные органы России и БиГ после процедуры изучения нормативных требований сторон в отношении перечисленной продукции завершают этап согласования ветеринарных сертификатов и приступают к подготовке перечней потенциальных компаний-экспортеров", - отметил Игорь Калабухов.
https://ria.ru/20241024/bosniya-i-gertsegovina-1979606005.html
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экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
Россия и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию

Калабухов: надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСараево
Сараево - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Надзорные органы России и БиГ завершают согласование ветсертификатов на продукцию для поставок в РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол Игорь Калабухов.
"Учитывая заинтересованность российских и боснийско-герцеговинских производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции в осуществлении экспортных поставок производимых товаров, 4 апреля этого года в Москве прошли совместные консультации надзорных органов наших стран в части согласования действующих требований к экспорту-импорту продукции животноводства и растениеводства", - указал российский дипломат.
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По его словам, стороны договорились проработать тему отгрузок в БиГ российской свинины, мяса птицы и готовой продукции. Партнеры, в свою очередь, отметили заинтересованность в вывозе на российский рынок молочных, рыбных и готовых продуктов.
"В настоящее время надзорные органы России и БиГ после процедуры изучения нормативных требований сторон в отношении перечисленной продукции завершают этап согласования ветеринарных сертификатов и приступают к подготовке перечней потенциальных компаний-экспортеров", - отметил Игорь Калабухов.
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