https://ria.ru/20241211/rospotrebnadzor-1988523000.html
Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов
Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов - РИА Новости, 11.12.2024
Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов
Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:49
2024-12-11T00:49
2024-12-11T00:50
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982003151_0:172:2000:1297_1920x0_80_0_0_161113a963f84dbd45da8dfadef8ba80.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа". По общим сведениям, размещенным на страницах товара, было установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует, уточнили в пресс-службе. "Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции", - говорится в сообщении. "Аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241206/rospotrebnadzor-1987659121.html
https://ria.ru/20240818/rossijane-1966840628.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982003151_37:0:1876:1379_1920x0_80_0_0_79a02de8445dc58d24790e2475a6e1df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Таможенный союз
Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов
Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов для носа