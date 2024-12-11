https://ria.ru/20241211/rospotrebnadzor-1988523000.html

Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов

Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов - РИА Новости, 11.12.2024

Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:49

2024-12-11T00:49

2024-12-11T00:50

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таможенный союз

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа", сообщила пресс-служба ведомства. Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа". По общим сведениям, размещенным на страницах товара, было установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", однако основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, либо информация о сопроводительных документах вообще отсутствует, уточнили в пресс-службе. "Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции", - говорится в сообщении. "Аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241206/rospotrebnadzor-1987659121.html

https://ria.ru/20240818/rossijane-1966840628.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз