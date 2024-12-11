https://ria.ru/20241211/rosgvardija-1988542505.html

Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты

Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты - РИА Новости, 11.12.2024

Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты

Росгвардия выгружает медикаменты и эвакуирует раненных из зоны СВО за считанные минуты, сообщили РИА Новости в Росгвардии. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:59

2024-12-11T07:59

2024-12-11T07:59

специальная военная операция на украине

арктика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Росгвардия выгружает медикаменты и эвакуирует раненных из зоны СВО за считанные минуты, сообщили РИА Новости в Росгвардии. "Там всё очень быстро. Вертолеты подсаживаются на неподготовленные площадки, параллельно подъезжает транспорт с ранеными. С борта воздушного судна выгружаются медикаменты, продукты, боеприпасы, после чего на специальных носилках загружают тяжелораненых. Всё это занимает не более 5 минут", - рассказал офицер Росгвардии. Для отработки слаженности действий экипажей вертолетов и наземных подразделений в Росгвардии каждый сезон проходят сборы по парашютному и беспарашютному десантированию спецназовцев, в том числе в сложных метеоусловиях, для работы не только в зоне СВО, но и в труднодоступных регионах страны, таких как Арктика. "В Арктической зоне и Сибири всё районы труднодоступные, огромный километраж, поэтому доставка подразделения на место выполнения задач авиационным транспортом с последующим десантированием очень актуальна", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241125/svo-1985571606.html

https://ria.ru/20241006/motostrelki-1976577886.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность