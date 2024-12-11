https://ria.ru/20241211/rosgvardija-1988542505.html
Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты
Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты - РИА Новости, 11.12.2024
Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты
Росгвардия выгружает медикаменты и эвакуирует раненных из зоны СВО за считанные минуты, сообщили РИА Новости в Росгвардии. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:59
2024-12-11T07:59
2024-12-11T07:59
специальная военная операция на украине
арктика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Росгвардия выгружает медикаменты и эвакуирует раненных из зоны СВО за считанные минуты, сообщили РИА Новости в Росгвардии. "Там всё очень быстро. Вертолеты подсаживаются на неподготовленные площадки, параллельно подъезжает транспорт с ранеными. С борта воздушного судна выгружаются медикаменты, продукты, боеприпасы, после чего на специальных носилках загружают тяжелораненых. Всё это занимает не более 5 минут", - рассказал офицер Росгвардии. Для отработки слаженности действий экипажей вертолетов и наземных подразделений в Росгвардии каждый сезон проходят сборы по парашютному и беспарашютному десантированию спецназовцев, в том числе в сложных метеоусловиях, для работы не только в зоне СВО, но и в труднодоступных регионах страны, таких как Арктика. "В Арктической зоне и Сибири всё районы труднодоступные, огромный километраж, поэтому доставка подразделения на место выполнения задач авиационным транспортом с последующим десантированием очень актуальна", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241125/svo-1985571606.html
https://ria.ru/20241006/motostrelki-1976577886.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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арктика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Арктика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардия эвакуирует раненых из зоны СВО за считанные минуты
Росгвардия эвакуирует раненных из зоны СВО меньше, чем за пять минут