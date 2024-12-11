Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии
В КЧР с 2025 года капитально отремонтируют 12 детских садов за счет регбюджета
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных учреждений, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Наша задача – создать современную, безопасную и комфортную среду для развития наших детишек. Именно поэтому, учитывая долгий срок эксплуатации зданий дошкольных организаций, ремонт включит в себя обновление фасада, замену крыши, модернизацию систем вентиляции, водопровода и отопления, электромонтажные и отделочные работы. Помимо этого, мы установим новые окна и двери, а также благоустроим прилегающие к детским садам территории", – написал Темрезов.
По его словам, в ходе своего послания Народному Собранию глава государства сообщил, что с 2025 года в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. "Также напомню, что ранее Владимир Владимирович в ходе нашей рабочей встречи поддержал мое предложение о разработке федеральной программы по капремонту дошкольных учреждений", – напомнил Темрезов.
Он отметил, что в Карачаево-Черкесии активно строятся детские сады и ясли, благодаря чему удалось полностью ликвидировать очередность. Только в рамках национальных проектов в республике уже появились 14 новых детских садов, семь ясельных корпусов и один образовательный комплекс "школа+детский сад".