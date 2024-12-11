Рейтинг@Mail.ru
Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/remont-1988623300.html
Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии
Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.12.2024
Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии
Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:52
2024-12-11T15:52
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156171/15/1561711512_0:208:1080:816_1920x0_80_0_0_8b68cdbcecaa591cf411c71a73114484.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных учреждений, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Наша задача – создать современную, безопасную и комфортную среду для развития наших детишек. Именно поэтому, учитывая долгий срок эксплуатации зданий дошкольных организаций, ремонт включит в себя обновление фасада, замену крыши, модернизацию систем вентиляции, водопровода и отопления, электромонтажные и отделочные работы. Помимо этого, мы установим новые окна и двери, а также благоустроим прилегающие к детским садам территории", – написал Темрезов. По его словам, в ходе своего послания Народному Собранию глава государства сообщил, что с 2025 года в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. "Также напомню, что ранее Владимир Владимирович в ходе нашей рабочей встречи поддержал мое предложение о разработке федеральной программы по капремонту дошкольных учреждений", – напомнил Темрезов. Он отметил, что в Карачаево-Черкесии активно строятся детские сады и ясли, благодаря чему удалось полностью ликвидировать очередность. Только в рамках национальных проектов в республике уже появились 14 новых детских садов, семь ясельных корпусов и один образовательный комплекс "школа+детский сад".
https://ria.ru/20241209/temrezov-1988270680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156171/15/1561711512_0:107:1080:917_1920x0_80_0_0_479955bd14b1802c955df2228583eae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии

В КЧР с 2025 года капитально отремонтируют 12 детских садов за счет регбюджета

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных учреждений, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Наша задача – создать современную, безопасную и комфортную среду для развития наших детишек. Именно поэтому, учитывая долгий срок эксплуатации зданий дошкольных организаций, ремонт включит в себя обновление фасада, замену крыши, модернизацию систем вентиляции, водопровода и отопления, электромонтажные и отделочные работы. Помимо этого, мы установим новые окна и двери, а также благоустроим прилегающие к детским садам территории", – написал Темрезов.
По его словам, в ходе своего послания Народному Собранию глава государства сообщил, что с 2025 года в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. "Также напомню, что ранее Владимир Владимирович в ходе нашей рабочей встречи поддержал мое предложение о разработке федеральной программы по капремонту дошкольных учреждений", – напомнил Темрезов.
Он отметил, что в Карачаево-Черкесии активно строятся детские сады и ясли, благодаря чему удалось полностью ликвидировать очередность. Только в рамках национальных проектов в республике уже появились 14 новых детских садов, семь ясельных корпусов и один образовательный комплекс "школа+детский сад".
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Темрезов: семьи КЧР получат 300 тыс рублей при рождении третьего ребенка
9 декабря, 20:16
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала