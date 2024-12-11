https://ria.ru/20241211/remont-1988623300.html

Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии

Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.12.2024

Двенадцать дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесии

Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:52

2024-12-11T15:52

2024-12-11T15:52

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновление 12 детских садов в КЧР планируется начать с 2025 года; капитальный ремонт проведут за счет республиканских средств, преображение коснется дошкольных учреждений, расположенных во всех городских округах и муниципальных районах республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Наша задача – создать современную, безопасную и комфортную среду для развития наших детишек. Именно поэтому, учитывая долгий срок эксплуатации зданий дошкольных организаций, ремонт включит в себя обновление фасада, замену крыши, модернизацию систем вентиляции, водопровода и отопления, электромонтажные и отделочные работы. Помимо этого, мы установим новые окна и двери, а также благоустроим прилегающие к детским садам территории", – написал Темрезов. По его словам, в ходе своего послания Народному Собранию глава государства сообщил, что с 2025 года в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ. "Также напомню, что ранее Владимир Владимирович в ходе нашей рабочей встречи поддержал мое предложение о разработке федеральной программы по капремонту дошкольных учреждений", – напомнил Темрезов. Он отметил, что в Карачаево-Черкесии активно строятся детские сады и ясли, благодаря чему удалось полностью ликвидировать очередность. Только в рамках национальных проектов в республике уже появились 14 новых детских садов, семь ясельных корпусов и один образовательный комплекс "школа+детский сад".

https://ria.ru/20241209/temrezov-1988270680.html

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россия, рашид темрезов