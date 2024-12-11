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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 11.12.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:06
2024-12-11T17:06
2024-12-11T17:45
узбекистан
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан в мае", - говорится в сообщении.Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины, отмечается в сообщении.По данным пресс-службы Мирзиёева, в ходе разговора "дана высокая оценка плодотворным результатам очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших накануне в Москве".Лидеры двух стран подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России, отмечается в сообщении."Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря текущего года встречам на высшем уровне", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, в мире
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина
с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым
. Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан
в мае", - говорится в сообщении.
Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы Мирзиёева, в ходе разговора "дана высокая оценка плодотворным результатам очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших накануне в Москве".
Лидеры двух стран подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России, отмечается в сообщении.
"Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря текущего года встречам на высшем уровне", - добавили в пресс-службе Мирзиёева.