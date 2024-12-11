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Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rakety-1988703595.html
Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу
Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 11.12.2024
Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу
Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:26
2024-12-11T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
таганрог
сша
чей боуз
джо байден
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241211/udar-1988683186.html
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в мире, таганрог, сша, чей боуз, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Таганрог, США, Чей Боуз, Джо Байден, Россия
Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

Журналист Боуз обратился к американцами из-за применения ракет США по Таганрогу

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником"
Вчера, 19:39
Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТаганрогСШАЧей БоузДжо БайденРоссия
 
 
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