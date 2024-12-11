https://ria.ru/20241211/rakety-1988703595.html

Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 11.12.2024

Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:26

2024-12-11T21:26

2024-12-11T21:26

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241211/udar-1988683186.html

https://ria.ru/20241211/proval-1988629782.html

таганрог

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в мире, таганрог, сша, чей боуз, джо байден, россия