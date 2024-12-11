Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу
Журналист Боуз обратился к американцами из-за применения ракет США по Таганрогу
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.
Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.