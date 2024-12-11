https://ria.ru/20241211/raketa_oreshnik-1988644513.html

Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД

Ракета "Орешник": характеристики, дальность полета, последствия удара, скорость

Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:26

2024-12-11T17:26

2024-12-11T18:08

инфографика

россия

украина

ракета "орешник"

нато

брюссель

германия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c898d3eb5f2723f4419d86708c0b15b.png

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это ответ на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами. По словам Владимира Путина, использовали баллистическую ракету средней дальности с боевыми блоками “Орешник”. Дальность полета — до пяти с половиной тысяч километров. Благодаря скоростным характеристикам она способна долететь до ключевых объектов НАТО в Европе за очень короткое время. Что известно о ракете “Орешник” и какие объекты попадают в зону поражения, смотрите в инфографике Ria.ru.

россия

украина

брюссель

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ракета "орешник", нато, брюссель, германия, польша, инфографика