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В одной из бригад ВСУ отсутствует минимальное обеспечение, заявили в Раде
В одной из бригад ВСУ отсутствует минимальное обеспечение, заявили в Раде - РИА Новости, 11.12.2024
В одной из бригад ВСУ отсутствует минимальное обеспечение, заявили в Раде
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в 155-й бригаде ВСУ, ранее прошедшей подготовку во Франции, отсутствует минимальное обеспечение. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:08
2024-12-11T19:08
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в 155-й бригаде ВСУ, ранее прошедшей подготовку во Франции, отсутствует минимальное обеспечение. Ранее Безуглая сообщала, что 155-ю бригаду ВСУ после возращения на Украину "разобрали" по другим подразделениям без боевого слаживания. "О типичной судьбе новых "бумажных" бригад, которые создают вместо того, чтобы пополнять дееспособные подразделения, на примере распиаренной "французской" 155-й. Командир уволен, преемник не назначен, в самой бригаде царит хаос. Обеспечение минимальное: офицеры призывают покупать необходимое оборудование за свой счет или через волонтеров. ПВО "Мистраль" и ПТРК "Милан" уже не функционируют из-за отсутствия специалистов, которых перевели в другие подразделения", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988634660.html
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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
В одной из бригад ВСУ отсутствует минимальное обеспечение, заявили в Раде
Депутат Рады Безуглая: в 155-й бригаде ВСУ отсутствует минимальное обеспечение
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
заявила, что в 155-й бригаде ВСУ, ранее прошедшей подготовку во Франции, отсутствует минимальное обеспечение.
Ранее Безуглая сообщала, что 155-ю бригаду ВСУ после возращения на Украину "разобрали" по другим подразделениям без боевого слаживания.
"О типичной судьбе новых "бумажных" бригад, которые создают вместо того, чтобы пополнять дееспособные подразделения, на примере распиаренной "французской" 155-й. Командир уволен, преемник не назначен, в самой бригаде царит хаос. Обеспечение минимальное: офицеры призывают покупать необходимое оборудование за свой счет или через волонтеров. ПВО "Мистраль" и ПТРК "Милан" уже не функционируют из-за отсутствия специалистов, которых перевели в другие подразделения", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.