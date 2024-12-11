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Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024

Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:56

2024-12-11T20:56

2024-12-11T21:06

черное море

севастополь

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра", - написал он.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.

https://ria.ru/20241211/koloniya-1988625091.html

черное море

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черное море, севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, безопасность