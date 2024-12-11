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Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:56
2024-12-11T20:56
2024-12-11T21:06
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра", - написал он.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
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Черное море, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ
Развожаев: ПВО сбила два дрона ВСУ на высоте двух километров над Черным морем