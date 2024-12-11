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Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 11.12.2024 (обновлено: 21:06 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/pvo-1988701114.html
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:56
2024-12-11T21:06
черное море
севастополь
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра", - написал он.Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
https://ria.ru/20241211/koloniya-1988625091.html
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черное море, севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, безопасность
Черное море, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность
Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

Развожаев: ПВО сбила два дрона ВСУ на высоте двух километров над Черным морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра", - написал он.
Развожаев добавил, что продолжается контроль обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевРоссияБезопасность
 
 
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