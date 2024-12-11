Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки
МО РФ: ПВО сбила 4 снаряда РСЗО HIMARS и 32 украинских беспилотника за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18