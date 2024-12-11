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Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pvo-1988595720.html
Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:43
2024-12-11T13:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки

МО РФ: ПВО сбила 4 снаряда РСЗО HIMARS и 32 украинских беспилотника за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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