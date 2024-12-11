https://ria.ru/20241211/pvo-1988595720.html

Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 11.12.2024

Российская ПВО сбила четыре снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:43

2024-12-11T13:43

2024-12-11T13:43

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника самолетного типа в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина