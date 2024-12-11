https://ria.ru/20241211/putin-1988707671.html
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников - РИА Новости, 11.12.2024
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников
Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:34
2024-12-11T22:34
2024-12-11T22:39
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается тех, кто сдает экзамены по базовым дисциплинам - математика, физика, химия, - то, к сожалению, конечно, их количество (сдающих экзамены - ред.) сокращается, и здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ.
https://ria.ru/20241211/putin-1988707274.html
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, правительство рф
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Правительство РФ
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников
Путин заявил, что РФ нужно многое сделать для повышением интереса к математике
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается тех, кто сдает экзамены по базовым дисциплинам - математика, физика, химия, - то, к сожалению, конечно, их количество (сдающих экзамены - ред.) сокращается, и здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ.