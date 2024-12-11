Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
22:34 11.12.2024 (обновлено: 22:39 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988707671.html
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников - РИА Новости, 11.12.2024
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников
Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:34
2024-12-11T22:39
наука
общество
россия
владимир путин
образование - общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается тех, кто сдает экзамены по базовым дисциплинам - математика, физика, химия, - то, к сожалению, конечно, их количество (сдающих экзамены - ред.) сокращается, и здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ.
https://ria.ru/20241211/putin-1988707274.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образование - общество, правительство рф
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Правительство РФ
Путин призвал повышать интерес к естественным наукам у школьников

Путин заявил, что РФ нужно многое сделать для повышением интереса к математике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многое нужно сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов по этим дисциплинам, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается тех, кто сдает экзамены по базовым дисциплинам - математика, физика, химия, - то, к сожалению, конечно, их количество (сдающих экзамены - ред.) сокращается, и здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин поручил уделить внимание подготовке кадров в сфере ИИ для образования
Вчера, 22:31
 
НаукаОбществоРоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала