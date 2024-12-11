https://ria.ru/20241211/putin-1988707274.html
Путин поручил уделить внимание подготовке кадров в сфере ИИ для образования
Путин поручил уделить внимание подготовке кадров в сфере ИИ для образования - РИА Новости, 11.12.2024
Путин поручил уделить внимание подготовке кадров в сфере ИИ для образования
Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание подготовке специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и других подобных технологий для... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:31
2024-12-11T22:31
2024-12-11T22:47
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владимир путин
сергей кравцов
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технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание подготовке специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и других подобных технологий для школ, колледжей и техникумов. "Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ и для колледжей, и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну, и, конечно, других технологий подобного рода", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, правительство рф, образование - общество, ии, искусственный интеллект (ии), технологии
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Правительство РФ, Образование - Общество, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
Путин поручил уделить внимание подготовке кадров в сфере ИИ для образования
Путин поручил уделить внимание подготовке ИИ-специалистов для учебных заведений