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Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг
Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг
Россия стала одним из лидеров в мире по указанию госуслуг с помощью новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:02
2024-12-11T19:02
2024-12-11T19:02
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия стала одним из лидеров в мире по указанию госуслуг с помощью новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024, "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Хотел бы только для аудитории добавить, что использование информационных технологий в государственном управлении в России набирает обороты и даёт действительно в целом по стране, так скажем, хороший результат... Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий", - сказал Путин.
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технологии, россия, владимир путин, сбер, госуслуги, общество, в мире
Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбер, Госуслуги, Общество, В мире
Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг
Путин: РФ стала одним из лидеров в сфере оказания госуслуг при помощи технологий