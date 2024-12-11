https://ria.ru/20241211/putin-1988675418.html

Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг

Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал Россию одним из лидеров в сфере электронных госуслуг

Россия стала одним из лидеров в мире по указанию госуслуг с помощью новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:02

2024-12-11T19:02

2024-12-11T19:02

технологии

россия

владимир путин

сбер

госуслуги

общество

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия стала одним из лидеров в мире по указанию госуслуг с помощью новых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024, "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Хотел бы только для аудитории добавить, что использование информационных технологий в государственном управлении в России набирает обороты и даёт действительно в целом по стране, так скажем, хороший результат... Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988674447.html

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технологии, россия, владимир путин, сбер, госуслуги, общество, в мире