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Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
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18:56 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988674185.html
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ
Москва, а также Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области стали лауреатами национальной премии в области искусственного интеллекта, рассказал президент РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:56
2024-12-11T18:56
москва
тюменская область
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва, а также Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области стали лауреатами национальной премии в области искусственного интеллекта, рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы-лауреаты национальной премии в области искусственного интеллекта… Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов", - сказал Путин. Президент отметил, что такой конкурс проводится для того, чтобы подстегнуть работу в области искусственного интеллекта на региональном уровне. Национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта" проводится при поддержке правительства РФ. Награда вручается в трех категориях - ученым, компаниям и регионам. В 2024 году премию будут вручать во второй раз.
https://ria.ru/20241211/putin-1988673588.html
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москва, тюменская область, россия, владимир путин, общество
Москва, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ

Путин: Московский и еще 3 региона стали лауреатами нацпремии в области ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва, а также Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области стали лауреатами национальной премии в области искусственного интеллекта, рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"Пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы-лауреаты национальной премии в области искусственного интеллекта… Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов", - сказал Путин.
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин
Вчера, 18:52
Президент отметил, что такой конкурс проводится для того, чтобы подстегнуть работу в области искусственного интеллекта на региональном уровне.
Национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта" проводится при поддержке правительства РФ. Награда вручается в трех категориях - ученым, компаниям и регионам. В 2024 году премию будут вручать во второй раз.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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МоскваТюменская областьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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