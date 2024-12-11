https://ria.ru/20241211/putin-1988674185.html
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ
Москва, а также Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области стали лауреатами национальной премии в области искусственного интеллекта, рассказал президент РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:56
2024-12-11T18:56
2024-12-11T18:56
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тюменская область
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва, а также Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области стали лауреатами национальной премии в области искусственного интеллекта, рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы-лауреаты национальной премии в области искусственного интеллекта… Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов", - сказал Путин. Президент отметил, что такой конкурс проводится для того, чтобы подстегнуть работу в области искусственного интеллекта на региональном уровне. Национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта" проводится при поддержке правительства РФ. Награда вручается в трех категориях - ученым, компаниям и регионам. В 2024 году премию будут вручать во второй раз.
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москва, тюменская область, россия, владимир путин, общество
Москва, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал регионы-лауреаты национальной премии в области ИИ
Путин: Московский и еще 3 региона стали лауреатами нацпремии в области ИИ