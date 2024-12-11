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Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988673588.html
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин
Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными учеными, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:52
2024-12-11T18:52
россия
владимир путин
сбер
москва
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными учеными, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания. И, конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики и информатики", - сказал Путин. Он привел в пример таким ученых, как математик Андрей Колмогоров, математик Алексей Ляпунов, историк Александр Галушкин. "Наша прямая обязанность - их наследие развивать", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241211/putin-1988672808.html
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россия, владимир путин, сбер, москва, общество
Россия, Владимир Путин, Сбер, Москва, Общество
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин

Путин: разработки ИИ должны опираться на созданный российскими учеными фундамент

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными учеными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
ИИ поможет обеспечить равный доступ к образованию, заявил Путин
Вчера, 18:49
"Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания. И, конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики и информатики", - сказал Путин.
Он привел в пример таким ученых, как математик Андрей Колмогоров, математик Алексей Ляпунов, историк Александр Галушкин.
"Наша прямая обязанность - их наследие развивать", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин
Вчера, 18:39
 
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