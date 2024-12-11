https://ria.ru/20241211/putin-1988673588.html

Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин

Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин

Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными учеными, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:52

2024-12-11T18:52

2024-12-11T18:52

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными учеными, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания. И, конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики и информатики", - сказал Путин. Он привел в пример таким ученых, как математик Андрей Колмогоров, математик Алексей Ляпунов, историк Александр Галушкин. "Наша прямая обязанность - их наследие развивать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241211/putin-1988672808.html

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россия, владимир путин, сбер, москва, общество