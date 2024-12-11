https://ria.ru/20241211/putin-1988668482.html

Путин отметил шаги Китая в технологическом развитии

Путин отметил шаги Китая в технологическом развитии - РИА Новости, 11.12.2024

Путин отметил шаги Китая в технологическом развитии

Китай делает огромные шаги в своем технологическом развитии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:33

2024-12-11T18:33

2024-12-11T18:34

китай

россия

владимир путин

в мире

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Китай делает огромные шаги в своем технологическом развитии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Китай в целом делает огромные шаги в своем технологическом развитии и в применении важнейших инструментов этого развития", - сказал Путин на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

китай

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2024

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китай, россия, владимир путин, в мире, технологии, искусственный интеллект (ии)