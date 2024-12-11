https://ria.ru/20241211/putin-1988667087.html

Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин

Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин

Отечественные компании быстро берут все достижения в области искусственного интеллекта в свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:28

2024-12-11T18:28

2024-12-11T18:28

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отечественные компании быстро берут все достижения в области искусственного интеллекта в свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey. "Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу, идут в ногу со временем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988666668.html

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россия, владимир путин, общество