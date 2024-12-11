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Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:28 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988667087.html
Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин
Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин
Отечественные компании быстро берут все достижения в области искусственного интеллекта в свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:28
2024-12-11T18:28
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отечественные компании быстро берут все достижения в области искусственного интеллекта в свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey. "Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу, идут в ногу со временем", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Отечественные компании идут в ногу со временем в области ИИ, заявил Путин

Путин: отечественные компании быстро берут все достижения в области ИИ в работу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отечественные компании быстро берут все достижения в области искусственного интеллекта в свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции AI Journey.
"Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем на оптимальном уровне, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти новации и достижения в работу, идут в ногу со временем", - сказал Путин.
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин: Россия готова помочь с генеративными моделями ИИ на других языках
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