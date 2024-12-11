https://ria.ru/20241211/putin-1988666775.html
Путин рассказал о внедрении возможностей умных городов в России
Путин рассказал о внедрении возможностей умных городов в России - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о внедрении возможностей умных городов в России
Россия активно внедряет возможности умных городов, и Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:26
2024-12-11T18:26
2024-12-11T18:26
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россия активно внедряет возможности умных городов, и Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается умных городов, мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров. Это было и в прошлом году, и в этом году движение вперед продолжается", — сказал президент на международной конференции по искусственному интеллекту.
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технологии, россия, москва, владимир путин, общество
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о внедрении возможностей умных городов в России
Путин назвал Москву мировым лидером во внедрении возможностей умных городов