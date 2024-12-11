https://ria.ru/20241211/putin-1988666668.html

Путин: Россия готова помочь с генеративными моделями ИИ на других языках

Путин: Россия готова помочь с генеративными моделями ИИ на других языках - РИА Новости, 11.12.2024

Путин: Россия готова помочь с генеративными моделями ИИ на других языках

Россия готова содействовать в создании генеративных моделей ИИ не только на русском, но и на других языках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:25

2024-12-11T18:25

2024-12-11T18:25

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова содействовать в создании генеративных моделей ИИ не только на русском, но и на других языках, заявил президент РФ Владимир Путин. "Готовы содействовать созданию и применению генеративных моделей не только на русском, но и на других языках ", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988665464.html

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россия, владимир путин, общество