https://ria.ru/20241211/putin-1988665193.html

Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин

Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства уже приступили к отработке вопросов, которые поступают на прямую линию. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:18

2024-12-11T18:18

2024-12-11T18:18

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства уже приступили к отработке вопросов, которые поступают на прямую линию. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. "Сейчас только что рассказывали, уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным