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Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988665193.html
Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин
Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства уже приступили к отработке вопросов, которые поступают на прямую линию. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:18
2024-12-11T18:18
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства уже приступили к отработке вопросов, которые поступают на прямую линию. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. "Сейчас только что рассказывали, уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Проработка вопросов для прямой линии уже начата, заявил Путин

Путин: ведомства приступили к проработке вопросов, поступающих на прямую линию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующие ведомства уже приступили к отработке вопросов, которые поступают на прямую линию.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
"Сейчас только что рассказывали, уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
10 декабря, 12:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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