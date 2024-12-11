https://ria.ru/20241211/putin-1988661274.html

Путин оценил работу ИИ при обработке вопросов к прямой линии

Путин оценил работу ИИ при обработке вопросов к прямой линии - РИА Новости, 11.12.2024

Путин оценил работу ИИ при обработке вопросов к прямой линии

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты использования искусственного интеллекта при обработке вопросов к прямой линии превосходят все ожидания. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

общество

технологии

россия

владимир путин

сбер

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что результаты использования искусственного интеллекта при обработке вопросов к прямой линии превосходят все ожидания. Глава государства заявил, что будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет само государство, а начинать нужно с себя. Так, недавно президенту рассказали о том, как ему помогают подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции. "Для приема обработки и анализа обращений, а их ежегодно поступает несколько миллионов, сейчас впервые используется большая языковая модель, которую разработал "Сбер". Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания", - сказал Путин во время Международной конференции по искусственному интеллекту. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://ria.ru/20241210/putin-1988382689.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, сбер