Путин оценил работу ИИ при обработке вопросов к прямой линии
Путин: результаты ИИ при обработке вопросов к прямой линии превосходят ожидания
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что результаты использования искусственного интеллекта при обработке вопросов к прямой линии превосходят все ожидания.
Глава государства заявил, что будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет само государство, а начинать нужно с себя. Так, недавно президенту рассказали о том, как ему помогают подготовиться к прямой линии и годовой пресс-конференции.
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"Для приема обработки и анализа обращений, а их ежегодно поступает несколько миллионов, сейчас впервые используется большая языковая модель, которую разработал "Сбер". Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания", - сказал Путин во время Международной конференции по искусственному интеллекту.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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