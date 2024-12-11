https://ria.ru/20241211/putin-1988657837.html

Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин

Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин

Российские компании идут в ногу с новейшими технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:55

2024-12-11T17:55

2024-12-11T17:55

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские компании идут в ногу с новейшими технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту. "Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем", - сказал Путин, говоря о прогрессе искусственного интеллекта и генеративных моделей.

https://ria.ru/20240604/promyshlennost-1950255842.html

россия

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технологии, россия, владимир путин