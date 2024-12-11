https://ria.ru/20241211/putin-1988657837.html
Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин
Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин
Российские компании идут в ногу с новейшими технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:55
2024-12-11T17:55
2024-12-11T17:55
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские компании идут в ногу с новейшими технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту. "Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем", - сказал Путин, говоря о прогрессе искусственного интеллекта и генеративных моделей.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Российские компании идут в ногу с новейшими технологиями, заявил Путин
Путин: российские компании идут в ногу с новейшими технологическими решениями