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Путин рассказал, как ИИ поможет ему на прямой линии
Путин рассказал, как ИИ поможет ему на прямой линии - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал, как ИИ поможет ему на прямой линии
Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:38
2024-12-11T17:38
2024-12-11T18:25
владимир путин
общество
россия
технологии
прямая линия с владимиром путиным
ии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но и помогут ответить на запросы людей.Путин в ходе посещения выставки в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" оценил результаты обработки ИИ GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию.Главе государства сообщили, что нейросеть позволяет за секунды обрабатывать обращения на прямую линию, в то время как ранее на эти процессы тратились месяцы, причем уже после эфира."Это очень важно, и, действительно, не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей. Вон топ пять этих тем уже становится понятно, на чем должно государство сконцентрировать свое внимание", - сказал Путин перед Международной конференцией по искусственному интеллекту.Кроме того, глава государства поблагодарил "Сбер" за помощь в организации прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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РИА Новости
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"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
2024-12-11T17:38
true
PT2M13S
РИА Новости
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владимир путин, общество, россия, технологии, прямая линия с владимиром путиным, ии, видео
Владимир Путин, Общество, Россия, Технологии, Прямая линия с Владимиром Путиным, ИИ
Путин рассказал, как ИИ поможет ему на прямой линии
Путин: обработка данных ИИ поможет отвечать на вопросы людей на прямой линии
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но и помогут ответить на запросы людей.
Путин
в ходе посещения выставки в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" оценил результаты обработки ИИ GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию.
Главе государства сообщили, что нейросеть позволяет за секунды обрабатывать обращения на прямую линию, в то время как ранее на эти процессы тратились месяцы, причем уже после эфира.
"Это очень важно, и, действительно, не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей. Вон топ пять этих тем уже становится понятно, на чем должно государство сконцентрировать свое внимание", - сказал Путин перед Международной конференцией по искусственному интеллекту.
Кроме того, глава государства поблагодарил "Сбер
" за помощь в организации прямой линии.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.