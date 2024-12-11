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Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам - РИА Новости, 11.12.2024
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10:35 11.12.2024 (обновлено: 10:48 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988559425.html
Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам
Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам - РИА Новости, 11.12.2024
Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам
Количество обращений граждан РФ на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам, на утро 11 декабря их число достигло 386 тысяч,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:35
2024-12-11T10:48
прямая линия с владимиром путиным
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество обращений граждан РФ на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам, на утро 11 декабря их число достигло 386 тысяч, сообщает телеканал "Россия 24".По последним данным, самые популярные темы, которые больше всего волнуют россиян, - это качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственные структуры и организации, а также вопросы по выплатам пособий и меры поддержки семей с детьми. Список актуальных направлений постоянно меняется в зависимости от поступающих обращений, его помогает составить искусственный интеллект, который организаторы привлекли к обработке вопросов.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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прямая линия с владимиром путиным, россия, владимир путин, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин, Общество
Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам

"Россия 24": число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество обращений граждан РФ на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам, на утро 11 декабря их число достигло 386 тысяч, сообщает телеканал "Россия 24".
По последним данным, самые популярные темы, которые больше всего волнуют россиян, - это качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственные структуры и организации, а также вопросы по выплатам пособий и меры поддержки семей с детьми. Список актуальных направлений постоянно меняется в зависимости от поступающих обращений, его помогает составить искусственный интеллект, который организаторы привлекли к обработке вопросов.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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