https://ria.ru/20241211/putin-1988559425.html

Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам

Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам - РИА Новости, 11.12.2024

Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам

Количество обращений граждан РФ на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам, на утро 11 декабря их число достигло 386 тысяч,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:35

2024-12-11T10:35

2024-12-11T10:48

прямая линия с владимиром путиным

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество обращений граждан РФ на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам, на утро 11 декабря их число достигло 386 тысяч, сообщает телеканал "Россия 24".По последним данным, самые популярные темы, которые больше всего волнуют россиян, - это качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственные структуры и организации, а также вопросы по выплатам пособий и меры поддержки семей с детьми. Список актуальных направлений постоянно меняется в зависимости от поступающих обращений, его помогает составить искусственный интеллект, который организаторы привлекли к обработке вопросов.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html

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прямая линия с владимиром путиным, россия, владимир путин, общество