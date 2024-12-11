https://ria.ru/20241211/putin-1988541537.html

Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры

Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры - РИА Новости, 11.12.2024

Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить информацию о ситуации с выселением семьи бойца, участвующего в спецоперации, из служебной квартиры. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:39

2024-12-11T07:39

2024-12-11T08:27

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал предоставить информацию о ситуации с выселением семьи бойца, участвующего в спецоперации, из служебной квартиры.Он дополнительно отметил, что отобрать жилье пытаются через суд "Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки для ребят, которые жизнью рискуют ради родины, и для членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания о важности этой работы. Странно даже", — сказал президент во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Встреча с членами СПЧ была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.

https://ria.ru/20241210/putin-1988436050.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин