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Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры - РИА Новости, 11.12.2024
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07:39 11.12.2024 (обновлено: 08:27 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988541537.html
Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры
Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры - РИА Новости, 11.12.2024
Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить информацию о ситуации с выселением семьи бойца, участвующего в спецоперации, из служебной квартиры. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:39
2024-12-11T08:27
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал предоставить информацию о ситуации с выселением семьи бойца, участвующего в спецоперации, из служебной квартиры.Он дополнительно отметил, что отобрать жилье пытаются через суд "Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки для ребят, которые жизнью рискуют ради родины, и для членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания о важности этой работы. Странно даже", — сказал президент во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Встреча с членами СПЧ была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
https://ria.ru/20241210/putin-1988436050.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из квартиры

Путин пообещал разобраться с выселением семьи бойца СВО из служебной квартиры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал предоставить информацию о ситуации с выселением семьи бойца, участвующего в спецоперации, из служебной квартиры.
Он дополнительно отметил, что отобрать жилье пытаются через суд
"Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки для ребят, которые жизнью рискуют ради родины, и для членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания о важности этой работы. Странно даже", — сказал президент во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Встреча с членами СПЧ была приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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