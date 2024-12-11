Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России

МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять процентов больше. Куда уже можно ехать и что приготовили для поклонников активного зимнего отдыха — в материале РИА Новости."Эльбрус"Этот курорт признали лучшим, именно ему присудили национальную премию "Горы России".Тестовое катание на трассах в районе канатной дороги "Гарабаши — Мир" разрешили с 25 ноября. Высота — от 3847 до 3500 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона запланировано на 7 и 8 декабря."Мы представим новую зону катания с двумя канатными дорогами в районе обсерватории на пике Терскол", — сообщил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. Общая протяженность трасс увеличилась до 23 километров.Предпродажа ски-пассов — до 30 ноября.Также планируется запуск новой системы искусственного снегообразования (СИС). Ее строили два года.Ратраки готовы, спасатели провели дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи. На всех станциях оборудованы панорамные смотровые площадки с фотозонами."Роза Хутор"Девятого декабря состоится праздник — "День "Розы Хутор", это и откроет сезон. Трассы станут доступны 20-го числа, хотя все решит погода, уточнили в пресс-службе курорта.С 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закрыты на предсезонную профилактику. Зато гости могут подняться по самой протяженной в Европе канатке "Стрела" (3,8 километра) на высоту 1600 метров над уровнем моря — на интерактивную площадку "Горный парк "Стрела". Спецтариф предполагает еще посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея археологии.В парке туристам предлагают пройтись по каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Кроме того, гостям покажут ратрак — машину, готовящую полотно трасс и создающую знаменитый "вельвет", а также пушки, обеспечивающие склоны искусственным снегом.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров трасс, 32 подъемника. Есть сноупарк и склоны для новичков: юные райдеры осваивают не только лыжи, но и сноуборды. После занятий спортом туристы отправляются в кафе и рестораны, в парк альпак "Пача Мама", осматривают высокогорные качели, мосты, ездят на собачьих упряжках.В новогодние каникулы гостей принимает рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза.С 25 января по 2 февраля на курорте пройдет спортивно-музыкальный фестиваль RosaFest, с 24 по 30 марта — NewStarCamp."Красная Поляна"Открытие сезона — в декабре, тоже в зависимости от погоды. В зоне "Цирк-2" снежный покров пока 75 сантиметров, на высоте 2200 метров — 60. Нужен хотя бы метр.На новогодние каникулы — программа "Волшебная лига Деда Мороза": интерактивные игры, квесты, представления, танцевальные диджей-сеты."Ключевое событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели" на "Поляне 960", — отметили в пресс-службе. Там готовят блюда народов, проживавших на этой территории. Это позволяет знакомить туристов со всей России с историей региона. Гурманы смогут попасть на экскурсии и освоить процесс приготовления еды и напитков."Название "Птицы захмелели" родилось из легенды о том, как местные пернатые, полакомившись спелыми ягодами и зернами, принимались весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом радости и наслаждения, которые испытывают гости", — уточнили сотрудники курорта.Новая ветка искусственного оснежения поможет раньше открыть трассу "Восточная" (от отметки 1350 до 900 метров)."Манжерок""Солнце яркое, "вельвет" хрустящий", — уверяют в пресс-службе. Катаются уже с 16 ноября.За год протяженность трасс увеличили с 30 до 50 километров. Причем 11 — с освещением для вечернего катания.В прошлом сезоне открыли три канатные дороги, в этом — уже пять.Много новых соревнований разного уровня — можно стать участником или болельщиком."Большой Вудъявр"В Кировске Мурманской области первыми открылись трассы и подъемники Северного склона — 22 ноября.Инфраструктура курорта — лауреата премии "Горы России" в номинации "Лучший в черте города" — пополнилась канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Панорамные кабины проходят над землей два километра. Также усилили освещенность трасс.Панорамный комплекс "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр (820 метров) в месте пересечения канаток Северного и Южного склонов — уникальное, самое высокогорное на северо-западе страны архитектурное сооружение, подчеркивает гендиректор курорта Александр Сергиенко."Солнечная долина"В Челябинской области новый сезон отметили массовым спуском с горы с цветным дымом, игрой в футбол в валенках и вечеринкой. Это было 10 ноября."Снег есть, на трассах его много, толщина — от 30 сантиметров в зависимости от рельефа", — объяснили в пресс-службе курорта.Пока действуют три трассы из 14, остальные проходят оснежение и присоединятся к остальным в ближайшее время.На курорте — новые отель и каток, запускают шестиместный кресельный подъемник.Также гости смогут увидеть всероссийские соревнования по фристайлу, сноуборду или принять участие в масштабных семейных фестивалях "Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду" и "День снега".В новогодние каникулы — катания и вечеринки до двух часов ночи. Окончание зимы тоже отметят — спуском в купальниках и карнавальных костюмах."Гора Соболиная"Тема сезона — "Байкальский драйв". Старт запланирован на 14 декабря.Помимо розыгрыша абонемента, сертификатов на покупку сноуборда и других призов, в программе — выступление группы из Саратова ТМNV. Их треки звучали в фильмах "Елки", "Майор Гром. Игра". Завершится праздник горячим DJ-сетом на открытом воздухе.Система оснежения работает круглосуточно, уточнили в пресс-службе.Еще планируется открыть кресельную канатную дорогу на Восточном склоне протяженностью более двух километров. Это позволит добираться до вершины всего за семь-восемь минут.
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Россия, Кавказ, Роза Хутор, Достопримечательности, Сочи, Красная Поляна, Новый год, куда поехать в выходные, куда поехать, Северный Кавказ, отдых в России, Сахалин, Челябинск, Байкал
Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России
МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять процентов больше. Куда уже можно ехать и что приготовили для поклонников активного зимнего отдыха — в материале РИА Новости.
"Эльбрус"
Этот курорт признали лучшим, именно ему присудили национальную премию "Горы России".
Тестовое катание на трассах в районе канатной дороги "Гарабаши — Мир" разрешили с 25 ноября. Высота — от 3847 до 3500 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона запланировано на 7 и 8 декабря.
"Мы представим новую зону катания с двумя канатными дорогами в районе обсерватории на пике Терскол", — сообщил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. Общая протяженность трасс увеличилась до 23 километров.
Также планируется запуск новой системы искусственного снегообразования (СИС). Ее строили два года.
Ратраки готовы, спасатели провели дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи. На всех станциях оборудованы панорамные смотровые площадки с фотозонами.
"Роза Хутор"
Девятого декабря состоится праздник — "День "Розы Хутор", это и откроет сезон. Трассы станут доступны 20-го числа, хотя все решит погода, уточнили в пресс-службе курорта.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
С 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закрыты на предсезонную профилактику. Зато гости могут подняться по самой протяженной в Европе канатке "Стрела" (3,8 километра) на высоту 1600 метров над уровнем моря — на интерактивную площадку "Горный парк "Стрела". Спецтариф предполагает еще посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея археологии.
В парке туристам предлагают пройтись по каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Кроме того, гостям покажут ратрак — машину, готовящую полотно трасс и создающую знаменитый "вельвет", а также пушки, обеспечивающие склоны искусственным снегом.
На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров трасс, 32 подъемника. Есть сноупарк и склоны для новичков: юные райдеры осваивают не только лыжи, но и сноуборды. После занятий спортом туристы отправляются в кафе и рестораны, в парк альпак "Пача Мама", осматривают высокогорные качели, мосты, ездят на собачьих упряжках.
В новогодние каникулы гостей принимает рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза.
С 25 января по 2 февраля на курорте пройдет спортивно-музыкальный фестиваль RosaFest, с 24 по 30 марта — NewStarCamp.
"Красная Поляна"
Открытие сезона — в декабре, тоже в зависимости от погоды. В зоне "Цирк-2" снежный покров пока 75 сантиметров, на высоте 2200 метров — 60. Нужен хотя бы метр.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
На новогодние каникулы — программа "Волшебная лига Деда Мороза": интерактивные игры, квесты, представления, танцевальные диджей-сеты.
"Ключевое событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели" на "Поляне 960", — отметили в пресс-службе. Там готовят блюда народов, проживавших на этой территории. Это позволяет знакомить туристов со всей России с историей региона. Гурманы смогут попасть на экскурсии и освоить процесс приготовления еды и напитков.
"Название "Птицы захмелели" родилось из легенды о том, как местные пернатые, полакомившись спелыми ягодами и зернами, принимались весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом радости и наслаждения, которые испытывают гости", — уточнили сотрудники курорта.
Новая ветка искусственного оснежения поможет раньше открыть трассу "Восточная" (от отметки 1350 до 900 метров).
"Манжерок"
"Солнце яркое, "вельвет" хрустящий", — уверяют в пресс-службе. Катаются уже с 16 ноября.
Инфраструктура курорта — лауреата премии "Горы России" в номинации "Лучший в черте города" — пополнилась канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Панорамные кабины проходят над землей два километра. Также усилили освещенность трасс.
Панорамный комплекс "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр (820 метров) в месте пересечения канаток Северного и Южного склонов — уникальное, самое высокогорное на северо-западе страны архитектурное сооружение, подчеркивает гендиректор курорта Александр Сергиенко.
"Солнечная долина"
В Челябинской области новый сезон отметили массовым спуском с горы с цветным дымом, игрой в футбол в валенках и вечеринкой. Это было 10 ноября.
"Снег есть, на трассах его много, толщина — от 30 сантиметров в зависимости от рельефа", — объяснили в пресс-службе курорта.
Сноубордист на открытии горнолыжного сезона на турбазе "Гора Соболиная" в Байкальске
Помимо розыгрыша абонемента, сертификатов на покупку сноуборда и других призов, в программе — выступление группы из Саратова ТМNV. Их треки звучали в фильмах "Елки", "Майор Гром. Игра". Завершится праздник горячим DJ-сетом на открытом воздухе.
Система оснежения работает круглосуточно, уточнили в пресс-службе.
Еще планируется открыть кресельную канатную дорогу на Восточном склоне протяженностью более двух километров. Это позволит добираться до вершины всего за семь-восемь минут.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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