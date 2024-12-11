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Горнолыжные курорты России: цены, билеты, трассы, рестораны
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Туризм
 
22:08 11.12.2024 (обновлено: 22:12 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1985801986.html
Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России
Горнолыжные курорты России: цены, билеты, трассы, рестораны
Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России
В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:08
2024-12-11T22:12
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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять процентов больше. Куда уже можно ехать и что приготовили для поклонников активного зимнего отдыха — в материале РИА Новости."Эльбрус"Этот курорт признали лучшим, именно ему присудили национальную премию "Горы России".Тестовое катание на трассах в районе канатной дороги "Гарабаши — Мир" разрешили с 25 ноября. Высота — от 3847 до 3500 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона запланировано на 7 и 8 декабря."Мы представим новую зону катания с двумя канатными дорогами в районе обсерватории на пике Терскол", — сообщил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. Общая протяженность трасс увеличилась до 23 километров.Предпродажа ски-пассов — до 30 ноября.Также планируется запуск новой системы искусственного снегообразования (СИС). Ее строили два года.Ратраки готовы, спасатели провели дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи. На всех станциях оборудованы панорамные смотровые площадки с фотозонами."Роза Хутор"Девятого декабря состоится праздник — "День "Розы Хутор", это и откроет сезон. Трассы станут доступны 20-го числа, хотя все решит погода, уточнили в пресс-службе курорта.С 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закрыты на предсезонную профилактику. Зато гости могут подняться по самой протяженной в Европе канатке "Стрела" (3,8 километра) на высоту 1600 метров над уровнем моря — на интерактивную площадку "Горный парк "Стрела". Спецтариф предполагает еще посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея археологии.В парке туристам предлагают пройтись по каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Кроме того, гостям покажут ратрак — машину, готовящую полотно трасс и создающую знаменитый "вельвет", а также пушки, обеспечивающие склоны искусственным снегом.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров трасс, 32 подъемника. Есть сноупарк и склоны для новичков: юные райдеры осваивают не только лыжи, но и сноуборды. После занятий спортом туристы отправляются в кафе и рестораны, в парк альпак "Пача Мама", осматривают высокогорные качели, мосты, ездят на собачьих упряжках.В новогодние каникулы гостей принимает рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза.С 25 января по 2 февраля на курорте пройдет спортивно-музыкальный фестиваль RosaFest, с 24 по 30 марта — NewStarCamp."Красная Поляна"Открытие сезона — в декабре, тоже в зависимости от погоды. В зоне "Цирк-2" снежный покров пока 75 сантиметров, на высоте 2200 метров — 60. Нужен хотя бы метр.На новогодние каникулы — программа "Волшебная лига Деда Мороза": интерактивные игры, квесты, представления, танцевальные диджей-сеты."Ключевое событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели" на "Поляне 960", — отметили в пресс-службе. Там готовят блюда народов, проживавших на этой территории. Это позволяет знакомить туристов со всей России с историей региона. Гурманы смогут попасть на экскурсии и освоить процесс приготовления еды и напитков."Название "Птицы захмелели" родилось из легенды о том, как местные пернатые, полакомившись спелыми ягодами и зернами, принимались весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом радости и наслаждения, которые испытывают гости", — уточнили сотрудники курорта.Новая ветка искусственного оснежения поможет раньше открыть трассу "Восточная" (от отметки 1350 до 900 метров)."Манжерок""Солнце яркое, "вельвет" хрустящий", — уверяют в пресс-службе. Катаются уже с 16 ноября.За год протяженность трасс увеличили с 30 до 50 километров. Причем 11 — с освещением для вечернего катания.В прошлом сезоне открыли три канатные дороги, в этом — уже пять.Много новых соревнований разного уровня — можно стать участником или болельщиком."Большой Вудъявр"В Кировске Мурманской области первыми открылись трассы и подъемники Северного склона — 22 ноября.Инфраструктура курорта — лауреата премии "Горы России" в номинации "Лучший в черте города" — пополнилась канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Панорамные кабины проходят над землей два километра. Также усилили освещенность трасс.Панорамный комплекс "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр (820 метров) в месте пересечения канаток Северного и Южного склонов — уникальное, самое высокогорное на северо-западе страны архитектурное сооружение, подчеркивает гендиректор курорта Александр Сергиенко."Солнечная долина"В Челябинской области новый сезон отметили массовым спуском с горы с цветным дымом, игрой в футбол в валенках и вечеринкой. Это было 10 ноября."Снег есть, на трассах его много, толщина — от 30 сантиметров в зависимости от рельефа", — объяснили в пресс-службе курорта.Пока действуют три трассы из 14, остальные проходят оснежение и присоединятся к остальным в ближайшее время.На курорте — новые отель и каток, запускают шестиместный кресельный подъемник.Также гости смогут увидеть всероссийские соревнования по фристайлу, сноуборду или принять участие в масштабных семейных фестивалях "Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду" и "День снега".В новогодние каникулы — катания и вечеринки до двух часов ночи. Окончание зимы тоже отметят — спуском в купальниках и карнавальных костюмах."Гора Соболиная"Тема сезона — "Байкальский драйв". Старт запланирован на 14 декабря.Помимо розыгрыша абонемента, сертификатов на покупку сноуборда и других призов, в программе — выступление группы из Саратова ТМNV. Их треки звучали в фильмах "Елки", "Майор Гром. Игра". Завершится праздник горячим DJ-сетом на открытом воздухе.Система оснежения работает круглосуточно, уточнили в пресс-службе.Еще планируется открыть кресельную канатную дорогу на Восточном склоне протяженностью более двух километров. Это позволит добираться до вершины всего за семь-восемь минут.
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, россия, кавказ, роза хутор, достопримечательности, сочи, красная поляна, новый год, куда поехать в выходные, куда поехать, северный кавказ, отдых в россии, сахалин, челябинск, байкал
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Россия, Кавказ, Роза Хутор, Достопримечательности, Сочи, Красная Поляна, Новый год, куда поехать в выходные, куда поехать, Северный Кавказ, отдых в России, Сахалин, Челябинск, Байкал

Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России

© Getty Images / ArandДевушка на канатной дороге
Девушка на канатной дороге - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Arand
Девушка на канатной дороге
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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять процентов больше. Куда уже можно ехать и что приготовили для поклонников активного зимнего отдыха — в материале РИА Новости.

"Эльбрус"

Этот курорт признали лучшим, именно ему присудили национальную премию "Горы России".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Горнолыжный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Тестовое катание на трассах в районе канатной дороги "Гарабаши — Мир" разрешили с 25 ноября. Высота — от 3847 до 3500 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона запланировано на 7 и 8 декабря.
"Мы представим новую зону катания с двумя канатными дорогами в районе обсерватории на пике Терскол", — сообщил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. Общая протяженность трасс увеличилась до 23 километров.
Предпродажа ски-пассов — до 30 ноября.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 2

Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 2

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 2
Также планируется запуск новой системы искусственного снегообразования (СИС). Ее строили два года.
Ратраки готовы, спасатели провели дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи. На всех станциях оборудованы панорамные смотровые площадки с фотозонами.

"Роза Хутор"

Девятого декабря состоится праздник — "День "Розы Хутор", это и откроет сезон. Трассы станут доступны 20-го числа, хотя все решит погода, уточнили в пресс-службе курорта.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
С 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закрыты на предсезонную профилактику. Зато гости могут подняться по самой протяженной в Европе канатке "Стрела" (3,8 километра) на высоту 1600 метров над уровнем моря — на интерактивную площадку "Горный парк "Стрела". Спецтариф предполагает еще посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея археологии.
В парке туристам предлагают пройтись по каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Кроме того, гостям покажут ратрак — машину, готовящую полотно трасс и создающую знаменитый "вельвет", а также пушки, обеспечивающие склоны искусственным снегом.
© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
2 из 2
На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров трасс, 32 подъемника. Есть сноупарк и склоны для новичков: юные райдеры осваивают не только лыжи, но и сноуборды. После занятий спортом туристы отправляются в кафе и рестораны, в парк альпак "Пача Мама", осматривают высокогорные качели, мосты, ездят на собачьих упряжках.
В новогодние каникулы гостей принимает рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза.
С 25 января по 2 февраля на курорте пройдет спортивно-музыкальный фестиваль RosaFest, с 24 по 30 марта — NewStarCamp.

"Красная Поляна"

Открытие сезона — в декабре, тоже в зависимости от погоды. В зоне "Цирк-2" снежный покров пока 75 сантиметров, на высоте 2200 метров — 60. Нужен хотя бы метр.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
На новогодние каникулы — программа "Волшебная лига Деда Мороза": интерактивные игры, квесты, представления, танцевальные диджей-сеты.
"Ключевое событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели" на "Поляне 960", — отметили в пресс-службе. Там готовят блюда народов, проживавших на этой территории. Это позволяет знакомить туристов со всей России с историей региона. Гурманы смогут попасть на экскурсии и освоить процесс приготовления еды и напитков.
© Getty Images / Aleksandr Kondratov

Кафе на горнолыжном курорте "Манжерок"

Кафе в горнолыжном курорте Манжерок

Кафе на горнолыжном курорте "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Подъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. На курорте стартовал сезон катания, заработали подъемники и инфраструктура для туристов

Подъемник горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи

Подъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. На курорте стартовал сезон катания, заработали подъемники и инфраструктура для туристов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 4
© Getty Images / Aleksandr Kondratov

Горнолыжный курорт "Манжерок"

Горнолыжный курорт Манжерок

Горнолыжный курорт "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
3 из 4
© Getty Images / Aleksandr Kondratov

Горнолыжный курорт "Манжерок"

Горнолыжный курорт Манжерок

Горнолыжный курорт "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
4 из 4

Кафе на горнолыжном курорте "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
1 из 4

Подъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. На курорте стартовал сезон катания, заработали подъемники и инфраструктура для туристов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Горнолыжный курорт "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
3 из 4

Горнолыжный курорт "Манжерок"

© Getty Images / Aleksandr Kondratov
4 из 4
"Название "Птицы захмелели" родилось из легенды о том, как местные пернатые, полакомившись спелыми ягодами и зернами, принимались весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом радости и наслаждения, которые испытывают гости", — уточнили сотрудники курорта.
Новая ветка искусственного оснежения поможет раньше открыть трассу "Восточная" (от отметки 1350 до 900 метров).

"Манжерок"

"Солнце яркое, "вельвет" хрустящий", — уверяют в пресс-службе. Катаются уже с 16 ноября.
© Getty Images / Aleksandr KondratovДевушка отдыхает на горнолыжном курорте "Манжерок"
Девушка отдыхает на горнолыжном курорте Манжерок - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Aleksandr Kondratov
Девушка отдыхает на горнолыжном курорте "Манжерок"
За год протяженность трасс увеличили с 30 до 50 километров. Причем 11 — с освещением для вечернего катания.
В прошлом сезоне открыли три канатные дороги, в этом — уже пять.
Много новых соревнований разного уровня — можно стать участником или болельщиком.

"Большой Вудъявр"

В Кировске Мурманской области первыми открылись трассы и подъемники Северного склона — 22 ноября.
© Getty Images / Natasha-AleksandraГорнолыжный курорт "Бигвуд"
Горнолыжный курорт Бигвуд - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Natasha-Aleksandra
Горнолыжный курорт "Бигвуд"
Инфраструктура курорта — лауреата премии "Горы России" в номинации "Лучший в черте города" — пополнилась канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Панорамные кабины проходят над землей два километра. Также усилили освещенность трасс.
Панорамный комплекс "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр (820 метров) в месте пересечения канаток Северного и Южного склонов — уникальное, самое высокогорное на северо-западе страны архитектурное сооружение, подчеркивает гендиректор курорта Александр Сергиенко.

"Солнечная долина"

В Челябинской области новый сезон отметили массовым спуском с горы с цветным дымом, игрой в футбол в валенках и вечеринкой. Это было 10 ноября.
"Снег есть, на трассах его много, толщина — от 30 сантиметров в зависимости от рельефа", — объяснили в пресс-службе курорта.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОтдыхающие на территории горнолыжного курорта "Солнечная долина" в Челябинске
Отдыхающие на территории горнолыжного курорта Солнечная долина в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Отдыхающие на территории горнолыжного курорта "Солнечная долина" в Челябинске
Пока действуют три трассы из 14, остальные проходят оснежение и присоединятся к остальным в ближайшее время.
На курорте — новые отель и каток, запускают шестиместный кресельный подъемник.
Также гости смогут увидеть всероссийские соревнования по фристайлу, сноуборду или принять участие в масштабных семейных фестивалях "Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду" и "День снега".
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинске
Горожане отдыхают на горнолыжном курорте Солнечная долина в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинске
В новогодние каникулы — катания и вечеринки до двух часов ночи. Окончание зимы тоже отметят — спуском в купальниках и карнавальных костюмах.

"Гора Соболиная"

Тема сезона — "Байкальский драйв". Старт запланирован на 14 декабря.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСноубордист на открытии горнолыжного сезона на турбазе "Гора Соболиная" в Байкальске
Сноубордист на открытии горнолыжного сезона на турбазе Гора Соболиная в Байкальске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Сноубордист на открытии горнолыжного сезона на турбазе "Гора Соболиная" в Байкальске
Помимо розыгрыша абонемента, сертификатов на покупку сноуборда и других призов, в программе — выступление группы из Саратова ТМNV. Их треки звучали в фильмах "Елки", "Майор Гром. Игра". Завершится праздник горячим DJ-сетом на открытом воздухе.
Система оснежения работает круглосуточно, уточнили в пресс-службе.
Еще планируется открыть кресельную канатную дорогу на Восточном склоне протяженностью более двух километров. Это позволит добираться до вершины всего за семь-восемь минут.
Сказка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Снежное царство и кит в апельсинах. Самые красивые пейзажи России зимой
22 ноября, 08:10
 
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