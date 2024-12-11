https://ria.ru/20241211/promyshlennost-1988613887.html

Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области

Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области - РИА Новости, 11.12.2024

Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области

За первые 10 месяцев текущего года промышленное производство в Смоленской области продолжает стабильно расти, рост составил более чем 5%, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:03

2024-12-11T15:03

2024-12-11T15:03

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года промышленное производство в Смоленской области продолжает стабильно расти, рост составил более чем 5%, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "По итогам минувших 10 месяцев промышленное производство в области продолжает стабильно расти. Соответствующий индекс увеличился более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю мы входим в треть российских регионов с уверенным ростом в одной из ключевых частей экономики", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Среди лидеров по развитию – смоленские предприятия обрабатывающего сектора, который вырос в январе-октябре 2024 года на 7%. Значительный рост показали производства лекарственных средств и медицинских материалов, металлических, электронных и оптических изделий. "Правительство области продолжит поддерживать промышленные предприятия, реализацию инвестиционных проектов для сохранения уверенного роста производств в регионе", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20241210/anokhin-1988510316.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин