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Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области - РИА Новости, 11.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:03 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/promyshlennost-1988613887.html
Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области
Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области - РИА Новости, 11.12.2024
Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области
За первые 10 месяцев текущего года промышленное производство в Смоленской области продолжает стабильно расти, рост составил более чем 5%, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:03
2024-12-11T15:03
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года промышленное производство в Смоленской области продолжает стабильно расти, рост составил более чем 5%, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "По итогам минувших 10 месяцев промышленное производство в области продолжает стабильно расти. Соответствующий индекс увеличился более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю мы входим в треть российских регионов с уверенным ростом в одной из ключевых частей экономики", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Среди лидеров по развитию – смоленские предприятия обрабатывающего сектора, который вырос в январе-октябре 2024 года на 7%. Значительный рост показали производства лекарственных средств и медицинских материалов, металлических, электронных и оптических изделий. "Правительство области продолжит поддерживать промышленные предприятия, реализацию инвестиционных проектов для сохранения уверенного роста производств в регионе", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20241210/anokhin-1988510316.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более чем на 5% выросло промышленное производство в Смоленской области

Губернатор Анохин: промышленное производство Смоленской области выросло на 5%

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года промышленное производство в Смоленской области продолжает стабильно расти, рост составил более чем 5%, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"По итогам минувших 10 месяцев промышленное производство в области продолжает стабильно расти. Соответствующий индекс увеличился более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю мы входим в треть российских регионов с уверенным ростом в одной из ключевых частей экономики", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Среди лидеров по развитию – смоленские предприятия обрабатывающего сектора, который вырос в январе-октябре 2024 года на 7%. Значительный рост показали производства лекарственных средств и медицинских материалов, металлических, электронных и оптических изделий.
"Правительство области продолжит поддерживать промышленные предприятия, реализацию инвестиционных проектов для сохранения уверенного роста производств в регионе", - резюмировал глава региона.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Анохин: одна из главных задач – повысить зарплаты работников сферы ЖКХ
10 декабря, 21:20
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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