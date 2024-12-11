https://ria.ru/20241211/proezdnye-1990091541.html

Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные

Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные - РИА Новости, 19.12.2024

Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные

Прибывших в Тульскую область жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-11T12:45:00+03:00

2024-12-11T12:45:00+03:00

2024-12-19T12:33:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/61/1551476187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_428281f91c565c2a5ba56b140fd14e05.jpg

ТУЛА, 11 дек – РИА Новости. Прибывших в Тульскую область жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сообщила пресс-служба регионального правительства."Правительство Тульской области установило новую меру поддержки жителей, эвакуированных из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей. Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок", - говорится в сообщении.Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, региональное министерство труда и социальной защиты должно утвердить порядок и условия предоставления данной меры поддержки в течение пяти рабочих дней.Ранее военнослужащим Тульской области вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава". Торжественная церемония вручения прошла в центре "Герой71". Медаль "Доблесть и Слава" – выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили "Почетные письма на Родину", подписанные командиром воинской части.

https://ria.ru/20241206/mediki-1987821854.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий миляев