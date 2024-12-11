https://ria.ru/20241211/proezdnye-1990091541.html
Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные
Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные - РИА Новости, 19.12.2024
Прибывшие в Тульскую область жители приграничных регионов получат проездные
Прибывших в Тульскую область жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-11T12:45:00+03:00
2024-12-11T12:45:00+03:00
2024-12-19T12:33:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
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ТУЛА, 11 дек – РИА Новости. Прибывших в Тульскую область жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сообщила пресс-служба регионального правительства."Правительство Тульской области установило новую меру поддержки жителей, эвакуированных из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей. Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок", - говорится в сообщении.Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, региональное министерство труда и социальной защиты должно утвердить порядок и условия предоставления данной меры поддержки в течение пяти рабочих дней.Ранее военнослужащим Тульской области вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава". Торжественная церемония вручения прошла в центре "Герой71". Медаль "Доблесть и Слава" – выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили "Почетные письма на Родину", подписанные командиром воинской части.
https://ria.ru/20241206/mediki-1987821854.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миляев
Тульская область, Дмитрий Миляев
ТУЛА, 11 дек – РИА Новости. Прибывших в Тульскую область жителей приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Правительство Тульской области установило новую меру поддержки жителей, эвакуированных из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей. Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
в своем Telegram-канале, региональное министерство труда и социальной защиты должно утвердить порядок и условия предоставления данной меры поддержки в течение пяти рабочих дней.
Ранее военнослужащим Тульской области вручили новую региональную награду "Доблесть и Слава". Торжественная церемония вручения прошла в центре "Герой71". Медаль "Доблесть и Слава" – выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили "Почетные письма на Родину", подписанные командиром воинской части.