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Новый кадровый проект стартует в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2024
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Липецкая область
 
15:38 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/proekt-1988621342.html
Новый кадровый проект стартует в Липецкой области в 2025 году
Новый кадровый проект стартует в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2024
Новый кадровый проект стартует в Липецкой области в 2025 году
Новый кадровый проект "Гордость региона" стартует в Липецкой области в январе 2025 года; он станет продолжением федеральной программы "Время героев" и будет... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:38
2024-12-11T15:38
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новый кадровый проект "Гордость региона" стартует в Липецкой области в январе 2025 года; он станет продолжением федеральной программы "Время героев" и будет направлен на создание региональной команды лидеров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам руководителя области, в проекте смогут принять участие не только ветераны СВО, но и волонтеры, сотрудники гуманитарных штабов, активные граждане. В этом его отличие от федерального проекта. "Проект "Гордость региона" — это не только про обучение, но и про создание новой команды лидеров, готовых взять на себя ответственность за развитие Липецкой области. 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста. Мы хотим показать, что вклад каждого важен — и на передовой, и в тылу. А еще дать этим людям новые возможности для роста и реализации их идей", – пояснил Артамонов. Он уточнил, что в проект "Гордость региона" предполагает несколько этапов: в январе 2025 года будет объявлен прием заявок от желающих принять участие в новом проекте, в феврале состоится отбор, предполагаемая дата начала обучения – 23 февраля. Подготовка будет проходить с участием региональных и федеральных экспертов и завершится в мае, накануне Дня Победы.
https://ria.ru/20241210/artamonov-1988405363.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Новый кадровый проект стартует в Липецкой области в 2025 году

Кадровый проект "Гордость региона" стартует в 2025 году в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новый кадровый проект "Гордость региона" стартует в Липецкой области в январе 2025 года; он станет продолжением федеральной программы "Время героев" и будет направлен на создание региональной команды лидеров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам руководителя области, в проекте смогут принять участие не только ветераны СВО, но и волонтеры, сотрудники гуманитарных штабов, активные граждане. В этом его отличие от федерального проекта.
"Проект "Гордость региона" — это не только про обучение, но и про создание новой команды лидеров, готовых взять на себя ответственность за развитие Липецкой области. 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста. Мы хотим показать, что вклад каждого важен — и на передовой, и в тылу. А еще дать этим людям новые возможности для роста и реализации их идей", – пояснил Артамонов.
Он уточнил, что в проект "Гордость региона" предполагает несколько этапов: в январе 2025 года будет объявлен прием заявок от желающих принять участие в новом проекте, в феврале состоится отбор, предполагаемая дата начала обучения – 23 февраля. Подготовка будет проходить с участием региональных и федеральных экспертов и завершится в мае, накануне Дня Победы.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
10 декабря, 14:49
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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