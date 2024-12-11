https://ria.ru/20241211/produkty-1988600900.html

В России подешевели некоторые продукты

В России подешевели некоторые продукты - РИА Новости, 11.12.2024

В России подешевели некоторые продукты

Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших "социально значимых товаров первой цены" в крупных торговых сетях страны в ноябре,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:07

2024-12-11T14:07

2024-12-11T14:07

игорь караваев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

россия

ассоциация компаний розничной торговли

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших "социально значимых товаров первой цены" в крупных торговых сетях страны в ноябре, следует из данных ежемесячного мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Средняя наценка торговых сетей на такие товары в ноябре составила 5,4%, оставшись на уровне предыдущего месяца, отметили там. Среди товаров, которые торговые сети продавали с нулевой наценкой и по розничным ценам ниже закупочных — подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушка цыпленка-бройлера, добавили в АКОРТ. "В частности, гречневая крупа и чай черный байховый подешевели на 1,6%, сахар-песок — на 0,5%, рис шлифованный — на 0,3%. Околонулевой рост в ноябре был зафиксирован на вермишель. В целом по стране за этот же период, по данным Росстата, снизились цены на вермишель и сахар-песок, стабильными оставались цены на чай", - сообщили в ассоциации.При этот, по данным ассоциации, наиболее заметный рост цен в ноябре отмечен на овощи "борщевого набора": картофель (+19%), репчатый лук (+15,7%), белокочанную капусту (+11,5%), свеклу (+10%) и морковь (+5,5%). Также выросли цены на говядину (+13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (+11,4%) и рыбу (+7,6%). "Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ритейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода", — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого привели в сообщении.

https://ria.ru/20241206/maslo-1987699438.html

https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь караваев, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, россия, ассоциация компаний розничной торговли