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В России подешевели некоторые продукты - РИА Новости, 11.12.2024
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14:07 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/produkty-1988600900.html
В России подешевели некоторые продукты
В России подешевели некоторые продукты - РИА Новости, 11.12.2024
В России подешевели некоторые продукты
Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших "социально значимых товаров первой цены" в крупных торговых сетях страны в ноябре,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:07
2024-12-11T14:07
игорь караваев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
россия
ассоциация компаний розничной торговли
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших "социально значимых товаров первой цены" в крупных торговых сетях страны в ноябре, следует из данных ежемесячного мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Средняя наценка торговых сетей на такие товары в ноябре составила 5,4%, оставшись на уровне предыдущего месяца, отметили там. Среди товаров, которые торговые сети продавали с нулевой наценкой и по розничным ценам ниже закупочных — подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушка цыпленка-бройлера, добавили в АКОРТ. "В частности, гречневая крупа и чай черный байховый подешевели на 1,6%, сахар-песок — на 0,5%, рис шлифованный — на 0,3%. Околонулевой рост в ноябре был зафиксирован на вермишель. В целом по стране за этот же период, по данным Росстата, снизились цены на вермишель и сахар-песок, стабильными оставались цены на чай", - сообщили в ассоциации.При этот, по данным ассоциации, наиболее заметный рост цен в ноябре отмечен на овощи "борщевого набора": картофель (+19%), репчатый лук (+15,7%), белокочанную капусту (+11,5%), свеклу (+10%) и морковь (+5,5%). Также выросли цены на говядину (+13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (+11,4%) и рыбу (+7,6%). "Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ритейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода", — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого привели в сообщении.
https://ria.ru/20241206/maslo-1987699438.html
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игорь караваев, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, россия, ассоциация компаний розничной торговли
Игорь Караваев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Россия, Ассоциация компаний розничной торговли
В России подешевели некоторые продукты

АКОРТ: гречка, чай, сахар-песок и рис возглавили список подешевевших продуктов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших "социально значимых товаров первой цены" в крупных торговых сетях страны в ноябре, следует из данных ежемесячного мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Средняя наценка торговых сетей на такие товары в ноябре составила 5,4%, оставшись на уровне предыдущего месяца, отметили там. Среди товаров, которые торговые сети продавали с нулевой наценкой и по розничным ценам ниже закупочных — подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушка цыпленка-бройлера, добавили в АКОРТ.
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"В частности, гречневая крупа и чай черный байховый подешевели на 1,6%, сахар-песок — на 0,5%, рис шлифованный — на 0,3%. Околонулевой рост в ноябре был зафиксирован на вермишель. В целом по стране за этот же период, по данным Росстата, снизились цены на вермишель и сахар-песок, стабильными оставались цены на чай", - сообщили в ассоциации.
При этот, по данным ассоциации, наиболее заметный рост цен в ноябре отмечен на овощи "борщевого набора": картофель (+19%), репчатый лук (+15,7%), белокочанную капусту (+11,5%), свеклу (+10%) и морковь (+5,5%). Также выросли цены на говядину (+13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (+11,4%) и рыбу (+7,6%).
"Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ритейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода", — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого привели в сообщении.
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Игорь КараваевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоРоссияАссоциация компаний розничной торговли
 
 
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