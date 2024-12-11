Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в Махачкале
Семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали от 8 до 9 лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — указывает ведомство.
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Это второй приговор по событиям конца октября 2023 года в аэропорту Махачкалы. В конце августа Армавирский городской суд назначил от шести лет и четырех месяцев до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков.
По информации Генпрокуратуры, 29 октября 2023 года Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках и отказывались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Обвиняемые уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. В результате инцидента 23 представителя власти получили травмы.
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