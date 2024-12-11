https://ria.ru/20241211/prigovor-1988564924.html

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в Махачкале

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 11.12.2024

Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в Махачкале

Суд в Ставропольском крае вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. РИА Новости, 11.12.2024

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2024-12-11T11:15

2024-12-11T13:31

происшествия

махачкала

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генеральная прокуратура рф

ставропольский край

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры."Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — указывает ведомство.Это второй приговор по событиям конца октября 2023 года в аэропорту Махачкалы. В конце августа Армавирский городской суд назначил от шести лет и четырех месяцев до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков.По информации Генпрокуратуры, 29 октября 2023 года Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках и отказывались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Обвиняемые уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей. В результате инцидента 23 представителя власти получили травмы.

https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html

https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html

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ставропольский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, генеральная прокуратура рф, ставропольский край, беспорядки в аэропорту махачкалы