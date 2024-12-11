https://ria.ru/20241211/pridnestrove-1988571514.html
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - РИА Новости, 11.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:57
2024-12-11T11:57
2024-12-11T11:57
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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок природного газа в республику. Режим чрезвычайного экономического положения в ПМР вступает в силу через шесть часов после опубликования постановления Верховного Совета на сайте минюста ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, Вадим Красносельский
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
Парламент Приднестровья ввёл чрезвычайное экономическое положение