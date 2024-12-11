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На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
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15:51 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988623082.html
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2024
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей
Кабмин РФ выделит еще 18 миллиардов рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в этом году на это направили почти 45 миллиардов... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:51
2024-12-11T15:51
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кабмин РФ выделит еще 18 миллиардов рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в этом году на это направили почти 45 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент говорил о необходимости обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан и подчеркивал важность для экономики спроса на коммерческую технику. Для этого мы постоянно совершенствуем действующие механизмы помощи, чтобы они сохраняли свою эффективность и оставались востребованными как людьми, так и бизнесом. Сегодня дополнительно выделим свыше 18 миллиардов рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям распределено почти 45 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина. По его данным, получить скидки в размере до 25% при приобретении отечественного автомобиля смогут люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя, участники СВО и их близкие. При покупке электромобиля цена снизится на 35%, добавил Мишустин. Кроме того, по словам премьера, компании и предприниматели смогут уменьшить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники – от седельных тягачей до беспилотных грузовиков. "Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать, что самое важное, обновлению автопарка в стране", – отметил глава кабмина.
https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988619019.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На льготные программы автокредитования выделят 18 миллиардов рублей

Правительство выделит 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кабмин РФ выделит еще 18 миллиардов рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в этом году на это направили почти 45 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент говорил о необходимости обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан и подчеркивал важность для экономики спроса на коммерческую технику. Для этого мы постоянно совершенствуем действующие механизмы помощи, чтобы они сохраняли свою эффективность и оставались востребованными как людьми, так и бизнесом. Сегодня дополнительно выделим свыше 18 миллиардов рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям распределено почти 45 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Вчера, 15:25
По его данным, получить скидки в размере до 25% при приобретении отечественного автомобиля смогут люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя, участники СВО и их близкие. При покупке электромобиля цена снизится на 35%, добавил Мишустин.
Кроме того, по словам премьера, компании и предприниматели смогут уменьшить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники – от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.
"Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать, что самое важное, обновлению автопарка в стране", – отметил глава кабмина.
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