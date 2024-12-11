https://ria.ru/20241211/pozhar-1988711117.html

В Сочи загорелась крыша караоке-клуба

В Сочи загорелась крыша караоке-клуба - РИА Новости, 11.12.2024

В Сочи загорелась крыша караоке-клуба

Возгорание кровли караоке-клуба произошло в Сочи, огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:43

2024-12-11T23:43

2024-12-11T23:43

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Возгорание кровли караоке-клуба произошло в Сочи, огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в Адлерском районе города, первые подразделения отправились к месту пожара в 22.49. "В 22.58 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания площади 200 м2", - говорится в сообщении спасателей. По уточненным данным регионального главка МЧС, горит караоке-клуб. "К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 19 человек личного состава, 5 единиц техники", - уточнили спасатели. Краевом МЧС также добавили, что люди, находившиеся в клубе, покинули здание самостоятельно.

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984100533.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)