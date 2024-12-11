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В Сочи загорелась крыша караоке-клуба - РИА Новости, 11.12.2024
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23:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pozhar-1988711117.html
В Сочи загорелась крыша караоке-клуба
В Сочи загорелась крыша караоке-клуба - РИА Новости, 11.12.2024
В Сочи загорелась крыша караоке-клуба
Возгорание кровли караоке-клуба произошло в Сочи, огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:43
2024-12-11T23:43
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Возгорание кровли караоке-клуба произошло в Сочи, огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в Адлерском районе города, первые подразделения отправились к месту пожара в 22.49. "В 22.58 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания площади 200 м2", - говорится в сообщении спасателей. По уточненным данным регионального главка МЧС, горит караоке-клуб. "К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 19 человек личного состава, 5 единиц техники", - уточнили спасатели. Краевом МЧС также добавили, что люди, находившиеся в клубе, покинули здание самостоятельно.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелась крыша караоке-клуба

МЧС: в Сочи на площади 200 квадратных метров горит крыша караоке-клуба

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Возгорание кровли караоке-клуба произошло в Сочи, огонь охватил 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в Адлерском районе города, первые подразделения отправились к месту пожара в 22.49.
"В 22.58 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания площади 200 м2", - говорится в сообщении спасателей.
По уточненным данным регионального главка МЧС, горит караоке-клуб. "К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 19 человек личного состава, 5 единиц техники", - уточнили спасатели.
Краевом МЧС также добавили, что люди, находившиеся в клубе, покинули здание самостоятельно.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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