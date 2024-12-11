https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html

В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней

В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней - РИА Новости, 11.12.2024

В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней

Двадцать пять свиней сгорели на ферме на пожаре в селе Пьянково Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T01:01

2024-12-11T01:01

2024-12-11T01:56

происшествия

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать пять свиней сгорели на ферме на пожаре в селе Пьянково Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На пожаре в Курганской области погибли 25 свиней. В селе Пьянково сгорела ферма, в ней погиб скот. Пожар на 160 квадратах потушили восемь специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении ведомства. Согласно сообщению, предварительная причина пожара в аварийном режиме работы электросети.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)