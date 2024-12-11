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В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней - РИА Новости, 11.12.2024
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01:01 11.12.2024 (обновлено: 01:56 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/pozhar-1988523559.html
В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней
В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней - РИА Новости, 11.12.2024
В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней
Двадцать пять свиней сгорели на ферме на пожаре в селе Пьянково Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T01:01
2024-12-11T01:56
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать пять свиней сгорели на ферме на пожаре в селе Пьянково Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На пожаре в Курганской области погибли 25 свиней. В селе Пьянково сгорела ферма, в ней погиб скот. Пожар на 160 квадратах потушили восемь специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении ведомства. Согласно сообщению, предварительная причина пожара в аварийном режиме работы электросети.
https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html
курганская область
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области при пожаре сгорели 25 свиней

В Курганской области при пожаре на ферме в селе Пьянково сгорели 25 свиней

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двадцать пять свиней сгорели на ферме на пожаре в селе Пьянково Курганской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"На пожаре в Курганской области погибли 25 свиней. В селе Пьянково сгорела ферма, в ней погиб скот. Пожар на 160 квадратах потушили восемь специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, предварительная причина пожара в аварийном режиме работы электросети.
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В Пермском крае загорелась ферма с животными
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ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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