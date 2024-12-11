https://ria.ru/20241211/postavki-1988606084.html

США поощряют нарушение Киевом Оттавской конвенции, заявила Захарова

США поощряют нарушение Киевом Оттавской конвенции, заявила Захарова - РИА Новости, 11.12.2024

США поощряют нарушение Киевом Оттавской конвенции, заявила Захарова

США поощряют нарушение киевским режимом его обязательств по Оттавской конвенции, поставляя противопехотные мины Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:40

2024-12-11T14:40

2024-12-11T14:40

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. США поощряют нарушение киевским режимом его обязательств по Оттавской конвенции, поставляя противопехотные мины Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Своими действиями США буквально поощряют нарушение киевским режимом его обязательств по Оттавской конвенции, а ведь Украина является участницей этого документа с 2005 года", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что такие шаги Вашингтона на фоне недавно прошедшей в Камбодже конференции стран-участниц Конвенции о запрете противопехотных мин, представляют наглядный пример лицемерия, политики двойных стандартов в отношении международно-правовых инструментов, включая Оттавскую конвенцию. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.

https://ria.ru/20241203/ssha-1986992947.html

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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, ллойд остин, министерство обороны сша